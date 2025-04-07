Коррупция в Украине: половина граждан считает, что ситуация ухудшилась — исследование

Половина украинцев считает, что уровень коррупции вырос за год, несмотря на войну. Чаще сталкиваются со взятками в образовании, медицине и полиции

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Несмотря на полномасштабную войну, коррупция остается одной из ключевых проблем украинского общества. Согласно новому опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС) в рамках проекта USAID/ENGAGE, украинцы назвали коррупцию второй самой серьезной проблемой после войны.

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Социологи зафиксировали, что 60% респондентов считают коррупцию самым распространенным явлением в стране. При этом почти половина опрошенных (49%) уверены, что уровень коррупции вырос за последний год, несмотря на военное положение.

Инфографика: КМИС

Уровень нетерпимости к взяточничеству также демонстрирует рост: если в 2021 году только 42% граждан заявляли о неприемлемости коррупционного поведения, то в 2023 году этот показатель достиг 53%, а в 2024 году — уже 54%.

В то же время, опыт личного столкновения с коррупцией остается высоким. Чаще всего респонденты сообщали о требованиях взяток в сфере образования — 29% заявили, что руководство школ или учителя просили деньги, подарки или услуги на протяжении последних 12 месяцев. В медицинской сфере об аналогичных случаях сообщили 26% опрошенных, а в Национальной полиции – 25%.

Инфографика: КМИС

Также украинцы отметили рост коррупции в сфере приватизации, землепользования и владения землей с 14% в предыдущем периоде до 25% в этом году. В налоговой сфере этот показатель за год вырос с 6 до 13%.

Исследование показало, что внутренне перемещенные лица чаще сталкиваются с коррупцией, тогда как внешне перемещенные более склонны ее оправдывать.

При этом граждане редко сообщают о фактах коррупции. Главной причиной пассивности является убеждение, что это не даст результата: так считают 63% опрошенных.

Жители Ивано-Франковской, Киевской и Тернопольской областей демонстрируют более низкий уровень столкновения с коррупционными практиками по сравнению с другими регионами.

Отдельное беспокойство вызывает снижение уверенности населения в собственной способности влиять на уменьшение коррупции и снижение готовности дать отпор коррумпированным должностным лицам.

Также большинство опрошенных высказали мнение, что органы государственной власти стали более коррумпированными.

Инфографика: КМИС

Методология опроса

Опрос проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне-августе 2024 года среди 10121 респондента в возрасте от 18 лет. Метод – личные интервью со случайной многоступенчатой выборкой, квотным отбором на последнем этапе. Ошибка не превышает 1,5%. Результаты репрезентативны как на национальном уровне, так и для каждой из охваченных областей. Исследование позволяет проследить динамику с 2007 года.