В Украине увеличилась доля бизнеса, которая указала на рост коррупции — исследование

С позиции бизнеса, первенство в рейтинге наиболее коррумпированных сфер четвертый год удерживает таможня

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На рост уровня коррупции в 2024 году указали 57% бизнеса, что на 10 п.п. больше, чем в 2023 году. Об этом говорится в исследовании "Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространение", которое сделало исследовательское агентство Info Sapiens по заказу Национального антикоррупционного бюро.

Коррупция осталась на втором месте среди основных проблем Украины (после вооруженной агрессии России): очень серьезной проблемой ее считают 76% представителей бизнеса, а 83,1% бизнеса полагают, что коррупция несколько или очень распространена в Украине (+1,8 п.п. по сравнению с 2023 годом).

С позиции бизнеса, первенство в рейтинге наиболее коррумпированных сфер четвертый год подряд удерживает таможня. Среди "лидеров" также поставки электричества, газа и воды, правоохранительные органы и сфера строительства и земельных отношений.

11,6% бизнеса были вовлечены в коррупционные отношения в связи с требованием со стороны представителей органов власти или организаций и учреждений по осуществлению неофициальных платежей либо предоставлению услуг в соответствующих сферах.

Доля бизнеса, которая негативно относится к коррупционным проявлениям, стабилизировалась в 2023-2024 годах после роста в 2022 году и составляет 58,8%.

Доля бизнеса, готовая сообщать о фактах коррупционных проявлений после роста с 2020 года и стабилизации в 2022-2023 годах (на уровне 26-27%), снизилась до 21,3%. То есть готовность сообщать о фактах коррупционных проявлений среди бизнеса вернулась на уровень 2021 года.

Четвертый год бизнес чаще всего возлагает ответственность за преодоление коррупции на президента Украины и его Офис, парламент и НАБУ.