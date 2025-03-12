Бизнес оценил работу таможни: эффективна, но требует изменений — опрос

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Большинство бизнеса (66,5%) считают, что работа таможни в 2024 году была в целом эффективна, но требует некоторых изменений и это самая высокая оценка с 2016 года. В прошлом году это показатель составлял 62,4%, говорится в ежегодном опросе "Мониторинг работы таможни глазами бизнеса" от Института экономических исследований и политических консультаций.

Доля тех, кто считает таможню эффективной и не требующей изменений, уменьшился с 14,2% в 2023 и 10,1% в 2024 году.

В целом Индекс восприятия работы таможни бизнесом (СРМ), который основывается на оценках эффективности и потребностях в реформах, составляет 0,30, на шкале, где -1 это плохо, а +1 хорошо. Значение несколько уменьшилось по сравнению с 2023 годом (0,32), но анализ его составляющих свидетельствует не столько об ухудшении, сколько о росте ожиданий бизнеса относительно реформ, объясняют авторы исследования.

Оценки разных заинтересованных сторон различаются – экспортеры, крупные предприятия оценивают работу таможни выше, а импортеры – хуже. Предприятия, экспортирующие и импортирующие товары железнодорожным транспортом, оценивают эффективность работы таможни лучше, чем автоперевозчики.

Очереди на границе остаются на первом месте в списке проблем в работе таможен по мнению опрошенных экспортеров и импортеров, но важность этой проблемы уменьшилась по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует, что меры по урегулированию очередей на границе, в частности, введение єЧерга имеет положительный результат.

Второе место в списке проблем – "недостаточная прозрачность и открытость в работе таможенных органов". Третье – "несовершенство таможенного законодательства".