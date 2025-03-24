Рада хочет ослабить контроль за состоянием чиновников. НАПК призывает этого не делать

НАПК призывает депутатов не ослаблять контроль за состоянием чиновников, ведь проверка незаконного обогащения станет почти невозможной

Иллюстративное фото: Единый госреестр деклараций

На ближайшем пленарном заседании Верховная Рада рассмотрит поправки к закону "О предотвращении коррупции", которые могут существенно ослабить механизм мониторинга образа жизни (МОЖ) госслужащих. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призывает депутатов не допустить принятия этих изменений, поскольку они фактически сделают невозможной эффективную проверку состояния чиновников.

Что изменится при принятии изменений:

→ Проверять можно будет только доходы за время госслужбы. Законность состояния, полученного до публичной службы, не будет проверяться. Это откроет возможности для легализации необоснованных активов, которые можно объяснить "законными доходами в прошлом".

→ Чиновники смогут прятать имущество за третьими лицами. НАПК сможет проверять только самого декларанта и его семью, а вот имущество, оформленное на друзей или подставных лиц, больше не будет попадать в поле зрения агентства.

→ Только три месяца для проверки. Мониторинг образа жизни требует времени, поскольку включает международные запросы и анализ финансовых документов. Даже самая простая проверка длится около полугода, а в сложных случаях больше года. Новые правила заставят НАПК закрывать дела, не успев их завершить.

НАПК отмечает, что уже доказало эффективность МОЖ: по его результатам агентство передало в САП материалы на 231,56 млн грн, а еще 30,95 млн грн уже взыскано в бюджет. Всего НАПК выявило незаконное обогащение более чем на 1,5 млрд грн.

В то же время законодательство не ограничивает другие правоохранительные органы в сборе доказательств незаконного обогащения. Однако именно МОЖ являлся действенным предохранителем против коррупции. Ограничение его функций может значительно усложнить борьбу с недобросовестными должностными лицами.

Если эти правки будут приняты, НАПК потеряет ключевой инструмент контроля за коррупционными рисками. Агентство призывает депутатов не допустить принятия изменений, которые могут подвергнуть угрозе финансовый контроль в стране.

Дополнено в 14:10. Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины Анастасия Радина сообщила, что комитет отклонил поправку народных депутатов, вносившую изменения в инструмент мониторинга образа жизни НАПК.

"Призываю коллег не поддерживать также и другие отклоненные поправки относительно изменений в систему электронного декларирования или полномочий НАПК в случае вынесения их "на учет" в сессионном зале. Эти нормы противоречат евроинтеграционным обязательствам Украины, о чем недвусмысленно говорится в отчете Еврокомиссии по выполнению Украиной "семи шагов", необходимых для открытия переговоров о вступлении", – написала Радина.