Рада хоче послабити контроль за статками чиновників. НАЗК закликає цього не робити

Рада хоче послабити контроль за статками чиновників. НАЗК закликає цього не робитидоповнено
На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада розгляне правки до закону "Про запобігання корупції", які можуть суттєво послабити механізм моніторингу способу життя (МСЖ) держслужбовців. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликає депутатів не допустити ухвалення цих змін, оскільки вони фактично унеможливлять ефективну перевірку статків посадовців.
Що зміниться у разі ухвалення змін:
→ Перевіряти можна буде лише доходи за час держслужби. Законність статків, отриманих до публічної служби, не перевірятиметься. Це відкриє можливості для легалізації необґрунтованих активів, які можна буде пояснити "законними доходами в минулому".
→ Посадовці зможуть ховати майно за третіми особами. НАЗК зможе перевіряти лише самого декларанта та його сім’ю, а от майно, оформлене на друзів чи підставних осіб, більше не потраплятиме в поле зору агентства.
→ Лише три місяці на перевірку. Моніторинг способу життя потребує часу, адже включає міжнародні запити та аналіз фінансових документів. Навіть найпростіша перевірка триває близько пів року, а у складних випадках — понад рік. Нові правила змусять НАЗК закривати справи, не встигнувши їх завершити.
НАЗК наголошує, що вже довело ефективність МСЖ: за його результатами агентство передало до САП матеріали на 231,56 млн грн, а ще 30,95 млн грн уже стягнуто до бюджету. Загалом НАЗК виявило незаконне збагачення на понад 1,5 млрд грн.
Водночас законодавство не обмежує інші правоохоронні органи у зборі доказів щодо незаконного збагачення. Однак саме МСЖ був дієвим запобіжником проти корупції. Обмеження його функцій може значно ускладнити боротьбу з недоброчесними посадовцями.
Якщо ці правки ухвалять, НАЗК втратить ключовий інструмент контролю за корупційними ризиками. Агентство закликає депутатів не допустити ухвалення змін, які можуть поставити під загрозу фінансовий контроль у країні.
Доповнено о 14:10. Голова Комітету з питань антикорупційної політики в Верховній Раді України Анастасія Радіна повідомила, що комітет відхилив поправку народних депутатів, що вносила зміни до інструменту моніторингу способу життя НАЗК.
"Закликаю колег не підтримувати також і інші відхилені поправки щодо змін до системи електронного декларування або повноважень НАЗК у разі винесення їх "на врахування" у сесійній залі. Ці норми суперечать євроінтеграційним зобов’язанням України, про що недвозначно йдеться у звіті Єврокомісії щодо виконання Україною "семи кроків", які були необхідними для відкриття переговорів про вступ", – написала Радіна.
- Недостовірні відомості вказані у кожній другій декларації за 2024 рік.
- 79,4% населення і 76% бізнесу вважають корупцію в Україні другою серед основних проблем. На перше місце вони поставили збройну агресію Росії.