Рада хоче послабити контроль за статками чиновників. НАЗК закликає цього не робити

НАЗК закликає депутатів не послаблювати контроль за статками посадовців, адже перевірка незаконного збагачення стане майже неможливою

Ілюстративне фото: Єдиний держреєстр декларацій

На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада розгляне правки до закону "Про запобігання корупції", які можуть суттєво послабити механізм моніторингу способу життя (МСЖ) держслужбовців. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликає депутатів не допустити ухвалення цих змін, оскільки вони фактично унеможливлять ефективну перевірку статків посадовців.

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Що зміниться у разі ухвалення змін:

→ Перевіряти можна буде лише доходи за час держслужби. Законність статків, отриманих до публічної служби, не перевірятиметься. Це відкриє можливості для легалізації необґрунтованих активів, які можна буде пояснити "законними доходами в минулому".

→ Посадовці зможуть ховати майно за третіми особами. НАЗК зможе перевіряти лише самого декларанта та його сім’ю, а от майно, оформлене на друзів чи підставних осіб, більше не потраплятиме в поле зору агентства.

→ Лише три місяці на перевірку. Моніторинг способу життя потребує часу, адже включає міжнародні запити та аналіз фінансових документів. Навіть найпростіша перевірка триває близько пів року, а у складних випадках — понад рік. Нові правила змусять НАЗК закривати справи, не встигнувши їх завершити.

НАЗК наголошує, що вже довело ефективність МСЖ: за його результатами агентство передало до САП матеріали на 231,56 млн грн, а ще 30,95 млн грн уже стягнуто до бюджету. Загалом НАЗК виявило незаконне збагачення на понад 1,5 млрд грн.

Водночас законодавство не обмежує інші правоохоронні органи у зборі доказів щодо незаконного збагачення. Однак саме МСЖ був дієвим запобіжником проти корупції. Обмеження його функцій може значно ускладнити боротьбу з недоброчесними посадовцями.

Якщо ці правки ухвалять, НАЗК втратить ключовий інструмент контролю за корупційними ризиками. Агентство закликає депутатів не допустити ухвалення змін, які можуть поставити під загрозу фінансовий контроль у країні.

Доповнено о 14:10. Голова Комітету з питань антикорупційної політики в Верховній Раді України Анастасія Радіна повідомила, що комітет відхилив поправку народних депутатів, що вносила зміни до інструменту моніторингу способу життя НАЗК.

"Закликаю колег не підтримувати також і інші відхилені поправки щодо змін до системи електронного декларування або повноважень НАЗК у разі винесення їх "на врахування" у сесійній залі. Ці норми суперечать євроінтеграційним зобов’язанням України, про що недвозначно йдеться у звіті Єврокомісії щодо виконання Україною "семи кроків", які були необхідними для відкриття переговорів про вступ", – написала Радіна.