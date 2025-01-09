НАЗК у грудні знайшло в деклараціях порушень майже на 440 мільйонів грн

Недостовірні відомості вказані у кожній другій декларації за 2024 рік

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Національне агентство з питань запобігання корупції за грудень 2024 року завершило 71 повну перевірку декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом, і у 34 з них було виявлено недостовірні відомості на 438,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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"Виявлено недостовірні відомості у 34 деклараціях (в 48% із завершених) на 438,5 млн грн. До компетентних органів направлено 35 обґрунтованих висновків та складено чотири протоколи про адміністративні правопорушення", – йдеться в повідомленні.

Також агентство оприлюднило інформацію про 10 найбільших порушень. Зокрема, встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 306,9 млн грн у декларації за 2023 рік колишнього заступника начальника відділу Закарпатської митниці. У декларації директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА виявлено ознаки недостовірних відомостей більш як на 22,3 млн грн.

"Загалом у 2024 році НАЗК розпочало 1019 повних перевірок декларацій, з яких 715 завершено. За результатами завершених перевірок виявлено недостовірні відомості, ознаки незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, а також порушення конфлікту інтересів у 358 деклараціях або у 50% від завершених, тобто у кожній другій перевіреній декларації", – заявили у НАЗК.

Для прикладу, за 2021 рік таких порушень встановлено у 27% завершених повних перевірках декларацій (282 з 1043).

За даними НАЗК, загалом у 2024 році встановлено ознаки недостовірних відомостей на 3,8 млрд грн, ознаки необґрунтованості активів – на понад 47 млн грн, ознак незаконного збагачення – на 192,1 млн грн.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за результатами розгляду 184 обґрунтованих висновків, до суду скеровано п'ять обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за ст. 366-2 КК "Декларування недостовірної інформації".

До адміністративної відповідальності за матеріалами повних перевірок декларацій судами притягнуто сім осіб, ще одну – визнано винною у вчиненні правопорушення, але звільнено від відповідальності на підставі ст. 22 КУпАП.

У НАЗК додали, що серед усіх завершених повних перевірок декларацій найбільше порушень встановлено у тих, які подали представники органів місцевого самоврядування – 125.