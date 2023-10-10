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НАЗК відкрило доступ до звітності політичних партій. Вони отримали 3 млрд грн із бюджету

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 11:51
НАЗК відкрило доступ до звітності політичних партій. Вони отримали 3 млрд грн із бюджету - Фото
Фото: depositphotos.com

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру (Реєстр POLITDATA). Реєстр відкритий з урахуванням вимог щодо захисту персональних даних, повідомляє пресслужба НАЗК.

Українці тепер зможуть побачити, на що політпартії витрачали кошти державного фінансування понад три роки, адже спочатку партії не звітували через COVID-19, а з 2022 року – через воєнний стан.

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Завдяки відкритому реєстру стане відомо не тільки те, на що політичні партії спрямовували кошти, а й хто їх активно фінансував.

"Під час пандемії та після повномасштабного вторгнення парламентські партії продовжують отримувати державне фінансування. Йдеться про вже майже три мільярди гривень. Також політичні партії отримали достатній час, щоб зібрати необхідну інформацію та якісно підготувати звіти. Поки звітувати перед платниками податків вони можуть добровільно, а з 26 грудня це стане їхнім обов'язком", – прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

З 26 грудня 2023 року набуде чинності Закон про мінімізацію потенційного олігархічного впливу на політичні партії, яким відновлюється обов'язок усіх політичних партій звітувати про свої фінанси та майно. Також відновлюватиметься функція НАЗК із перевірок цих звітів.

Парламентські партії будуть зобов'язані подати звіти за 2020-2023 роки протягом 90 днів після набрання чинності Законом. Інші політичні партії мають звітувати протягом 120 днів.

НАЗК матиме 90 днів на перевірку поданих звітів. Агентство очікує отримати понад 4000 звітів.

Роман Бриль
назкзвітністьполітичні партіїдержреєстрPOLITDATA
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