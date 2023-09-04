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НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 12:21
НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів - Фото
Фото: скриншот/corruptinfo.nazk.gov.ua

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило публічний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення. Про це повідомляє пресслужба агентства.

Реєстр було закрито з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема під час призначення претендентів на відповідні посади, здійснення публічних закупівель та інших правочинів, пояснюють у НАЗК.

Відновивши доступ до реєстру, НАЗК врахувало аспекти безпеки. Нацагентство, за рекомендацією Міноборони, в деяких випадках не розкриватиме відомості про місце роботи, посади на час скоєння особою корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

Загалом у реєстрі понад 46 000 записів, із них більш як 15 000 – за кримінальними правопорушеннями.

Переглянути реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, можна тут.

"Відкриті дані – це потужний інструмент антикорупції. Відкриття даних реєстру осіб свідчить, що з урахуванням аспектів безпеки можуть бути відкриті й дані реєстру декларацій чиновників", – прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

НАЗК очікує на ухвалення Верховною Радою в цілому законопроєкту №9534, який поновлює електронне декларування чиновників, призупинене у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Законопроєкт має врегулювати питання публічного доступу до даних реєстру декларацій.

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Роман Бриль
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