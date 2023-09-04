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НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 12:21
НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров - Фото
Фото: скриншот/corruptinfo.nazk.gov.ua

Нацагентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) открыло публичный доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба агентства. 

Реестр был закрыт с начала полномасштабного вторжения России.

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Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и т.д., объясняют в НАПК.

Восстановив доступ к реестру, НАПК учло аспекты безопасности. Нацагентство, по рекомендации Минобороны, в некоторых случаях не будет раскрывать сведения о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

Всего в реестре более 46 000 записей, из них свыше 15 000 – по криминальным правонарушениям.

Посмотреть реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, можно тут.  

"Открытые данные – это мощный инструмент антикоррупции. Открытие данных реестра лиц свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные реестра деклараций чиновников" – прокомментировал председатель НАПК Александр Новиков.

НАПК ожидает принятия Верховной Радой в целом законопроекта №9534, который возобновляет электронное декларирование чиновников, приостановленное в связи с введением военного положения. Законопроект должен урегулировать вопрос публичного доступа к данным реестра деклараций.

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Роман Брыль
напкгосреестрреестр коррупционеров
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