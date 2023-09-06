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НАЗК запустило портал, де українці за винагороду можуть повідомляти про корупцію

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 12:39
НАЗК запустило портал, де українці за винагороду можуть повідомляти про корупцію - Фото
Фото: скриншот/whistleblowers.nazk.gov.ua

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про зафіксовані ними факти корупції. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Портал забезпечує надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію у їхніх структурах. Інформація викривачів оперативно надсилається керівникам організації або уповноваженим підрозділам з запобігання та виявлення корупції, а також до НАЗК, НАБУ, Нацполіції, органів прокуратури.

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До порталу протягом 180 робочих днів із дня запуску буде приєднано понад 92 000 організацій.

Портал налаштований так, щоб мінімізувати людський фактор, а також унеможливити втручання в систему та витік інформації.

На порталі є покрокова інструкція, як діяти. На екрані відображатимуться блоки, які необхідно заповнити, та підказки.

Портал також пропонує вибір: анонімно повідомити про корупцію чи із зазначенням анкетних даних. Однак якщо громадянин повідомив про факт корупції анонімно, він не може претендувати на винагороду, а також не може користуватися статусом викривача.

Повідомлення буде розглянуто, якщо наведена в ньому інформація містить фактичні дані, які можна перевірити. Попередній розгляд повідомлень триває не більше десяти робочих днів з дня внесення інформації до порталу.

За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривачів, їхніх близьких осіб у зв'язку із повідомленням про факт корупції, правоохоронні органи можуть надати захист від протиправних посягань.

Розмір винагороди викривачеві – 10% від грошового розміру предмета корупційного кримінального правопорушення або завданих державі збитків. Винагорода не може бути більшою за 3000 мінімальних зарплат, встановлених на час вчинення такого правопорушення (понад 20 млн грн на 6 вересня 2023 року).

Винагорода виплачується за результатами судового розгляду після винесення судом обвинувального вироку, який набрав законної сили.

У липні НАЗК провело тестування Єдиного порталу повідомлень викривачів, в якому було залучено перші 10 органів влади.

Посилання на портал — тут

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Роман Бриль
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