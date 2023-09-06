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НАПК запустило портал, где украинцы за вознаграждение могут сообщать о коррупции

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 12:39
НАПК запустило портал, где украинцы за вознаграждение могут сообщать о коррупции - Фото
Фото: скриншот/whistleblowers.nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором граждане могут сообщать о зафиксированных ими фактах коррупции. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.  

Портал обеспечивает отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их структурах. Информация обличителей оперативно направляется руководителям организации или уполномоченным подразделениям по предотвращению и выявлению коррупции, а также в НАПК, НАБУ, Нацполицию, органам прокуратуры.

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К порталу в течение 180 рабочих дней со дня запуска будет подключено более 92 000 организаций.

Портал настроен так, чтобы минимизирующий человеческий фактор, исключающий возможность вмешательства в систему и утечку информации.

На портале есть пошаговая инструкция как действовать. На экране будут отображаться блоки, которые необходимо заполнить и подсказки. 

Портал также предлагает выбор – анонимно сообщить о коррупции или с указанием анкетных данных. Однако, если гражданин сообщил о факте коррупции анонимно, он не может претендовать на вознаграждение, а также не может пользоваться статусом обличителя.

Уведомление будет рассмотрено, если приведенная в нем информация содержит фактические данные, которые могут быть проверены. Предварительное рассмотрение сообщений производится в срок не более десяти рабочих дней со дня внесения информации в портал.

При наличии угрозы жизни, жилью, здоровью и имуществу обличителей, их близких лиц в связи с сообщением о факте коррупции правоохранительные органы могут предоставить защиту от противоправных посягательств.

Размер вознаграждения обличителю – 10% от денежного размера предмета коррупционного уголовного правонарушения или от нанесенного государству ущерба. Вознаграждение не может быть больше 3000 минимальных зарплат, установленных на время совершения такого правонарушения (более 20 млн грн на 6 сентября 2023 года). 

Вознаграждение выплачивается по результатам судебного разбирательства после вынесения судом обвинительного приговора, вступившего в законную силу. 

В июле НАПК провело тестирование Единого портала сообщений обличителей, в котором были задействованы первые 10 органов власти.

Ссылка на портал — тут.  

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Роман Брыль
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