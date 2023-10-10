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НАПК открыло доступ к отчетности политических партий. Они получили 3 млрд грн из бюджета

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 11:51
НАПК открыло доступ к отчетности политических партий. Они получили 3 млрд грн из бюджета - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило доступ к Единому государственному реестру отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (Реестр POLITDATA). Реестр открыт с учетом требований к защите персональных данных, сообщает пресс-служба НАПК.  

Украинцы теперь смогут увидеть, на что политпартии тратили средства государственного финансирования более трех лет, ведь сначала партии не отчитывались из-за COVID-19, а с 2022 года – из-за военного положения. 

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Благодаря открытому реестру станет известно не только, на что политические партии направляли средства, но и кто их активно финансировал.

"Во время пандемии и после полномасштабного вторжения парламентские партии продолжают получать государственное финансирование. Речь идет об уже почти трех миллиардах гривень. Также политические партии получили достаточное время, чтобы собрать необходимую информацию и качественно подготовить отчеты. Пока отчитаться перед налогоплательщиками они могут добровольно, а с 26 декабря это станет их обязанностью", — прокомментировал председатель НАПК Александр Новиков. 

С 26 декабря 2023 вступит в силу Закон о минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, которым восстанавливается ​​обязанность всех политических партий отчитываться о своих финансах и имуществе. Также восстанавливаться функция НАПК по проверкам этих отчетов. 

Парламентские партии будут обязаны подать отчеты за 2020-2023 годы в течение 90 дней после вступления в силу Закона. Другие политические партии должны отчитаться в течение 120 дней. 

НАПК будет иметь 90 дней на проверку представленных отчетов. Агентство ожидает получить более 4000 отчетов.  

Роман Брыль
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