НАПК в декабре нашло в декларациях нарушений почти на 440 миллионов грн

Недостоверные сведения указаны в каждой второй декларации за 2024 год

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Национальное агентство по предотвращению коррупции за декабрь 2024 года завершило 71 полную проверку деклараций, отобранных по новому риск-ориентированному подходу, и у 34 из них были обнаружены недостоверные сведения на 438,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Обнаружены недостоверные сведения в 34 декларациях (в 48% из завершенных) на 438,5 млн грн. В компетентные органы направлено 35 обоснованных выводов и составлено четыре протокола об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Также агентство обнародовало информацию о 10 наибольших нарушениях. В частности, установлены признаки недостоверных сведений более чем на 306,9 млн грн в декларации за 2023 год бывшего заместителя начальника отдела Закарпатской таможни. В декларации директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА выявлены признаки недостоверных сведений более чем на 22,3 млн грн.

"В целом в 2024 году НАПК начало 1019 полных проверок деклараций, из которых 715 завершено. По результатам завершенных проверок выявлены недостоверные сведения, признаки незаконного обогащения или необоснованности активов, а также нарушение конфликта интересов в 358 декларациях или в 50% второй проверенной декларации", – заявили в НАПК.

Например, за 2021 год таких нарушений установлено в 27% завершенных полных проверках деклараций (282 из 1043).

По данным НАПК, в 2024 году установлены признаки недостоверных сведений на 3,8 млрд грн, признаки необоснованности активов – более чем на 47 млн грн, признаков незаконного обогащения – на 192,1 млн грн.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по результатам рассмотрения 184 обоснованных выводов, в суд направлено пять обвинительных актов в уголовных производствах по ст. 366-2 УК "Декларирование недостоверной информации".

К административной ответственности по материалам полных проверок деклараций судами привлечены семь человек, еще один – признан виновным в совершении правонарушения, но освобожден от ответственности на основании ст. 22 КУоАП.

В НАПК добавили, что среди всех завершенных полных проверок деклараций наибольшее количество нарушений установлено у тех, которые подали представители органов местного самоуправления – 125.