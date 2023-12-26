На російській біржі заблокували активи інвесторів на $3 млрд через санкції США

Фото: росЗМІ

США вдалося за допомогою санкцій заморозити понад $3 млрд на СПБ Біржі. Про це заявила торгова платформа, повідомляють росЗМІ.

"Іноземні цінні папери обсягом трохи більш ніж $3 млрд заморозили після введення блокувальних санкцій США 2 листопада", – йдеться в заяві біржі.

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Напередодні глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна розповіла, що росіяни скоротили вкладення в іноземні цінні папери з $7 млрд у лютому 2022 року до $3 млрд у листопаді 2023 року.

Після того як СПБ Біржу внесли до чорного списку, торги на ній були припинені. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) США випустило ліцензію, відвівши на завершення операцій із майданчиком три місяці. Термін закінчується 31 січня.

19 грудня СПБ Біржа повідомила про проблеми з розблокуванням клієнтських активів, зазначивши, що американські контрагенти, які мають зв'язок зі США, відмовилися керуватися ліцензією OFAC через побоювання потрапити під вторинні санкції, оскільки та не охоплює такі операції.

Довідка Російська СПБ Біржа була заснована у 1997 році. Після російського вторгнення в Україну обсяг торгів іноземними цінними паперами на біржі впав майже втричі, біржа запустила торги гонконзькими акціями. Російська СПБ Біржа була заснована у 1997 році. Після російського вторгнення в Україну обсяг торгів іноземними цінними паперами на біржі впав майже втричі, біржа запустила торги гонконзькими акціями.

Російський ринок колективних інвестицій залишився майже без доступу до цінних паперів іноземних компаній. Це сталося через санкції проти російської інфраструктури, зокрема СПБ Біржі. 2 листопада остання разом із низкою великих російських банків та компаній потрапила під блокувальні санкції США. Того ж дня торги на майданчику було припинено. Їх відновили вже наступного дня, але лише щодо російських паперів, яких на біржі є меншість. Водночас угоди з іноземними паперами біржі не проводяться досі.

29 серпня 2023 року дві найбільші криптобіржі світу запровадили обмеження для росіян.

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