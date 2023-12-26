На российской бирже заблокировали активы инвесторов на $3 млрд из-за санкций США

Фото: росСМИ

США удалось с помощью санкций заморозить более $3 млрд на СПБ Бирже. Об этом заявила торговая платформа, сообщают росСМИ.

"Иностранные ценные бумаги объемом чуть более $3 млрд заморозили после введения блокировочных санкций США 2 ноября", – говорится в заявлении биржи.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что россияне сократили вложения в иностранные ценные бумаги с $7 млрд в феврале 2022 года до $3 млрд в ноябре 2023 года.

После того как СПБ Биржу внесли в черный список, торги на ней были приостановлены. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило лицензию, дав на завершение операций с площадкой три месяца. Срок истекает 31 января.

19 декабря СПБ Биржа сообщила о проблемах с разблокированием клиентских активов, отметив, что имеющие связь с США американские контрагенты отказались руководствоваться лицензией OFAC из-за опасений попасть под вторичные санкции, поскольку та не охватывает такие операции.

Справка Российская СПБ Биржа была основана в 1997 году. После российского вторжения в Украину объем торгов иностранными ценными бумагами на бирже упал почти втрое, биржа запустила торги гонконгскими акциями. Российская СПБ Биржа была основана в 1997 году. После российского вторжения в Украину объем торгов иностранными ценными бумагами на бирже упал почти втрое, биржа запустила торги гонконгскими акциями.

Российский рынок коллективных инвестиций остался почти без доступа к ценным бумагам иностранных компаний. Это произошло из-за санкций против российской инфраструктуры, в частности СПБ Биржи. 2 ноября последняя вместе с рядом крупных российских банков и компаний попала под блокирующие санкции США. В тот же день торги на площадке были приостановлены. Их восстановили уже на следующий день, но только по российским бумагам, которых на бирже есть меньшинство. При этом соглашения с иностранными бумагами на бирже не проводятся до сих пор.

29 августа 2023 года две крупнейшие криптобиржи мира ввели ограничения для россиян.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube