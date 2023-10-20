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Росії призупинили членство в глобальній організації фінансових розвідок

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 10:32
Росії призупинили членство в глобальній організації фінансових розвідок - Фото
Фото: МЗС РФ

Еґмонтська група підрозділів фінансової розвідки вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу у відповідь на російську агресію проти України. Про це повідомляється на сайті групи.

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Група "Еґмонт" об'єднує понад 160 фінансових розвідок світу, в тому числі українську Державну службу фінансового моніторингу, для покращення співробітництва у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Назва групи походить від палацу Еґмонт-Аренберг у Брюсселі, де вона була створена у 1995 році.

У грудні 2022 році росіянам заборонили займати керівні, консультативні та представницькі посади в Еґмонтській групі, а Росфінмоніторингу заборонили брати участь в її засіданнях та проєктах.

У жовтні 2023 року група вирішила посилити санкції проти Росії.

В заяві вказано, що довіра – основа для співпраці в межах групи, а підтримка Росфінмоніторингом дій російської влади та спосіб комунікацій, які він обрав, серйозно підривають цю довіру.

Щоб зберегти свою репутацію, Еґмонтська група 18 жовтня вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу на невизначений термін.

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Андрій Водяний
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