Чому Росія боїться FATF та шантажує її учасників

Напередодні чергового засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Росія вдалась до безпрецедентних заходів, аби уникнути потрапляння до "чорного" чи навіть "сірого списку" країн, які потурають тероризму та "брудним грошам".

Така колосальна активність країни-окупанта вказує на те, чого насправді вона боїться.

Що таке FATF і як вона діє?

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (англійською Financial Action Task Force, FATF) була заснована 1989 року та базується в Парижі.

По суті, це глобальна організація, яка протидіє відмиванню брудних грошей, фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. FATF встановлює міжнародні стандарти, які мають впроваджувати у країнах для протидії цьому. А ще вона здійснює оцінку національних систем протидії.

Група концентрується на тому, щоб ефективно переслідувати кошти, пов’язані з торгівлею наркотиками, незаконною зброєю, кібершахрайством та іншими серйозними злочинами у цих сферах.

Якщо країна неодноразово не виконує стандарти FATF, її можуть визнати "юрисдикцією під посиленим моніторингом" або ж "юрисдикцією високого ризику". Це ще називають "сірим" і "чорним списками".

Навіть зарахування до "сірого списку" суттєво ускладнює міжнародні фінансові розрахунки (платежі) такої держави. А потрапляння до "чорного списку" взагалі паралізує їх та веде до відчутних збитків для економіки, які обраховуються на рівні відсотків від валового внутрішнього продукту.

Зараз у цьому списку КНДР, Іран і, віднедавна, М’янма.

Оцінюють країни та юрисдикції за допомогою дев’яти організацій-асоційованих членів FATF та інших глобальних партнерів, наприклад – МВФ і Світового банку.

Вони проводять експертні перевірки на постійній основі, щоб оцінити, наскільки ефективно діють на практиці заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Організації-асоційовані члени FATF:

1. Азійсько-Тихоокеанська група з відмивання грошей (APG);

2. Карибська група розробки фінансових заходів (CFATF);

3. Комітет експертів з оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL);

4. Євразійська група (EAG);

5. Група Східної та Південної Африки по боротьбі з відмиванням грошей (ESAAMLG);

6. Група розробки фінансових заходів Латинської Америки (GAFILAT);

7. Міжурядова група дій проти відмивання грошей у Західній Африці (GIABA);

8. Група розробки фінансових заходів для Близького Сходу та Північної Африки (MENAFATF);

9. Група дій проти відмивання грошей у Центральній Африці (GABAC).

Рішення ухвалюють колегіально на пленарних засіданнях FATF, які збираються тричі на рік.

Зараз постійними членами FATF є 36 країн, серед яких – США, Німеччина та Китай, а також ще дві міжнародні структури – Єврокомісія та Рада співпраці арабських держав Перської затоки.

Зобов’язання запровадити Стандарти Групи вже взяли на себе загалом понад 200 країн і юрисдикцій.

FATF та РФ



До 24 лютого 2023 року її повноправним членом була і РФ. Однак FATF, якраз у роковини початку повномасштабної війни Росії проти України, призупинила її членство, ухваливши рішення про це на пленарному засіданні.

Фактично воно зводиться до обмеження участі росіян у пленарних засіданнях і доступу до документів організації. Однак це не позбавляє їх можливостей впливати на політику цього органу.

Більш того, попри рішення про загальне призупинення членства, FATF дозволила їм участь в одній з організацій-асоційованих членів.

Йдеться про Євразійську групу (EAG), яка є регіональним органом і асоційованим членом FATF. Саме ця Група дотична до оцінок того, як та чи інша країна в даному регіоні виконує рекомендації.

Вона була створена 6 жовтня 2004 року в Москві, за рішенням Установчої конференції та за ініціативи Російської Федерації, підтриманої низкою інших країн, МВФ, Світовим банком та власне FATF.

Окрім РФ, членами цієї групи, є:

Білорусь

Китай

Індія

Казахстан

Киргизстан

Таджикистан

Туркменістан

Узбекистан

Україна в ній – спостерігач, разом з 14 іншими країнами, серед яких: Іран, Афганістан, Вірменія. Також там Франція, Німеччина, Італія, Польща, США.

"Російська Федерація повинна продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання. Російська Федерація залишиться членом Глобальної мережі як активний член Євразійської групи з протидії відмиванню грошей (EAG) і збереже свої права як члена EAG", – йдеться в заяві про призупинення членства росіян.

Останній звіт щодо ситуації в РФ стосовно дотримання нею принципів FATF був у 2019 році. І проводили цю оцінку саме EAG та Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії легалізації злочинних доходів і заходів з фінансування тероризму (MONEYVAL).

У звіті за результатами перевірки зазначено, що попри наявні проблеми з відмивання грошей, зокрема тих, що пов'язані з корупцією, торгівлею наркотиками, фінансуванням тероризму, росіяни мають певну "позитивну динаміку" в цьому напрямі.

"З часу своєї останньої оцінки в 2008 році Росія зміцнила своє розуміння ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, з якими вона стикається, і розробила надійну правову базу для їх усунення", – сказано у анотації до цього звіту, який FATF ухвалила на пленарному засіданні у жовтні 2019 року.

Тобто такі висновки були зроблені вже після анексії Криму і початку фінансування росіянами так званих "ЛДНР".

Водночас в планах EAG немає нової перевірки стану виконання рекомендацій з боку РФ впродовж 2023 року.

Боротьба за внесення до "чорного списку" та протидія цьому РФ

Україна почала активно вимагати позбавити РФ членства у FATF та внести країну-терориста до "чорного списку" одразу після початку повномасштабної війни.

Стосовно цього були неодноразові звернення до організації з боку Верховної Ради, Державного комітету фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг), міністра фінансів, Національного банку.

Рекомендувала виключити Росію з FATF і міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії (санкційна група Єрмака – Макфола).

Тільки з боку Міністерства фінансів України, як розповіли LIGA.net у Мінфіні, для цього було підготовлено та надіслано понад 200 обґрунтованих звернень до країн-членів FATF і різноманітних міжнародних організацій, проведені десятки зустрічей.

І 24 лютого 2023 року пленарне засідання FATF призупинило членство Російської Федерації.

Наступним кроком, як наполягали наші можновладці, мало стати зарахування РФ до "чорного" або хоча б "сірого списку" на черговому засіданні FATF, 19-23 червня.

"Усі юридичні аргументи та докази, що підтверджують участь росії у фінансуванні тероризму, викладені в надзвичайно професійно сформованій заяві України до FATF. Крім того, всі вагомі причини, чому росія має бути занесена до "чорного списку" FATF, неодноразово висвітлювалися багатьма авторитетними експертами, аналітичними центрами та розслідувачами", – зазначав стосовно цього голова Нацбанку Андрій Пишний у своїй колонці на LIGA.net в переддень завершення засідання організації.

Та росіяни, навіть без можливості брати безпосередню участь, теж готувались до засідання і заздалегідь почали робити все, аби не допустити подібних обмежень. Інколи вдаючись до відвертого шантажу.

Зокрема, за даними інформаційного агентства Bloomberg, РФ, так чи інакше, звернулася до понад десятка країн, попереджаючи про "негативні наслідки для торговельних зв’язків", якщо FATF запровадить додаткові обмеження вже в червні.

Серед іншого це були звернення до Індії, Саудівської Аравії, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), і навіть Мексики та Малайзії.

Серед ризиків, якими росіяни шантажували своїх партнерів, були загрози призупинення проєктів у атомній галузі, енергетичній сфері, хімічній галузі, металургії.

Зокрема, ОАЕ Москва попередила, що у разі внесення Росії до списку FATF, не буде здобутків у двосторонній торгівлі в енергетичній сфері, пов’язаних з нею інвестиціями та торгівлі іншими товарами.

Туреччині вказали, що будуть втратити доходів від російських туристів та під загрозою опиняться великі проєкти, як-то атомна електростанція Аккую чи газопровід Турецький потік. А ще росіяни принагідно нагадували туркам, що їх країна імпортує кілька ключових товарів з Росії, серед іншого – вугілля, метали, нафтопродукти, природний газ і пшеницю.

Саудівську Аравію Росія попередила, що проєкт з будівництва атомної електростанції за участі Росатома в країні може опинитися під загрозою, як і інвестиції у російські енергетичні компанії ПАО "Газпром", ПАТ "Лукойл" і ПАТ "Роснєфть" Kingdom Holding Co. мільярдера принца Аль-Валіда бін Талала.

Малайзії РФ нагадала, що вона імпортує значні обсяги нафтопродуктів і алюмінію, вертольотів і добрив, а також має проєкти, які малайзійські компанії реалізують в Росії, серед іншого, щодо масел, синтетичного каучуку і гумових сумішей, а також ДВП.

Мексиканцям росіяни заявили про "серйозні труднощі" у спільних проєктах розвитку за участю Лукойлу, постачанні добрив, сталевих виробів, алюмінію та синтетичного каучуку до Мексики.

Індусам вони вказали, що у разі додаткових обмежень FATF будуть під загрозою:

співпраця між нафтовим гігантом Роснєфть і Nayara Energy Limited;

експорт російського озброєння та військової техніки до Індії, а також технічна співпраця в оборонній сфері;

російські пропозиції щодо нових спільних авіаційних проєктів, представлені на виставці Aero India 2023 у лютому;

технологічне та енергетичне співпраця на індійській атомній електростанції Куданкулам;

угода між РЖД Логістика і Container Corporation of India про надання послуг з перевезення вантажів, пов'язаних з розвитком торговельного коридору "Північ-Південь".

І це тільки те, про що дізнались медіа.

"Інтенсивність зусиль Кремля підкреслює ризики, з якими зіткнеться уряд президента Володимира Путіна, якщо буде ухвалено будь-який із цих заходів, і дає змогу зрозуміти, як Росія веде операції з деякими своїми комерційними партнерами", – констатувало стосовно цього Bloomberg.

На тлі такого безпрецедентного тиску росіян FATF у червні уникла розгляду питання щодо списків, однак нагадала, що: "Всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків від обходу заходів, вжитих проти Російської Федерації з метою захисту міжнародної фінансової системи".

Тобто, як зазначає у своєму коментарі щодо результатів засідання Групи, голова Нацбанку Андрій Пишний, таким чином:

FATF визнала, що війна РФ проти України продовжує суперечити принципам цієї організації щодо захисту міжнародної фінансової системи;

призупинення членства РФ в FATF і далі діє;

наголосила на тих ризиках, які створюють росіяни для глобальної фінансової системи, та відповідно необхідності реагування усіх юрисдикцій.

Це, на його думку, дозволяє продовжувати роботу з обмеження можливостей РФ.

"Рішення FATF приймається консенсусом, який сьогодні не відбувся і це означає, що нам усім потрібно посилювати тиск і зібрати ще більше доказів і ще більше аргументів. Планомірно і з холодною головою. "Чорний список" – це саме те місце на яке ця країна-вбивця заслуговує… Нам своє робити", – написав Андрій Пишний у фейсбук.

У Міністерстві фінансів теж вказали на це і додали, що дії РФ вже цілком заслуговують на внесення цієї країни саме в "чорний список".

"Росія порушує найважливіші рекомендації FATF, наражаючи на серйозний ризик глобальну фінансову безпеку. росія створює перешкоди для міжнародного співробітництва у запобіганні відмиванню коштів та боротьбі з фінансовими злочинами. Вона співпрацює з Іраном та Північною Кореєю, які знаходяться під санкціями ООН та в чорному списку FATF. росія підтримує терористичні організації по всьому світу і вдається до ядерного тероризму, а також не здатна протидіяти відмиванню коштів, організованій злочинності та корупції. Внесення росії саме до "чорного списку" FATF дозволить більш ефективно протидіяти ризикам, які росія створює для світової фінансової системи", – зазначили у Мінфіні.

Аргументи щодо такої необхідності вже готуються до наступного засідання Групи.

"Міністерство фінансів разом з Держфінмоніторингом продовжуватиме збирати докази для включення рф до "чорного списку". Зокрема, до наступного пленарного засідання FATF (жовтень 2023 року) буде підготовлено та направлено членам FATF відповідний документ, який міститиме конкретні факти порушень рф та відповідну аргументацію", – повідомили у міністерстві у відповіді на запит LIGA.net.

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