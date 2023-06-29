Почему Россия боится FATF и шантажирует ее участников

Накануне очередного заседания Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Россия прибегла к беспрецедентным мерам, чтобы избежать попадания в "черный" или даже "серый список" стран, потакающих терроризму и "грязным деньгам".

Такая колоссальная активность страны-оккупанта указывает на то, чего на самом деле она боится.

Что такое FATF и как она действует?



Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (английский Financial Action Task Force, FATF) была основана в 1989 году и базируется в Париже.

По сути это глобальная организация, которая противодействует отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Для противодействия этому FATF устанавливает международные стандарты, которые должны быть внедрены в странах. А еще она производит оценку национальных систем противодействия.

Группа концентрируется на том, чтобы эффективно преследовать средства, связанные с торговлей наркотиками, незаконным оружием, кибермошенничеством и другими серьезными преступлениями в этих областях.

Если страна неоднократно не выполняет стандарты FATF, ее могут признать "юрисдикцией под усиленным мониторингом" или "юрисдикцией высокого риска". Иными словами – внести в так называемые "серый" и "черный списки".

Даже включение в "серый список" существенно усложняет международные финансовые расчеты (платежи) такого государства. А попадание в "черный список" вообще парализует их, и ведет к ощутимым убыткам для экономики, которые рассчитываются на уровне процентов от валового внутреннего продукта.

Сейчас в этом списке КНДР, Иран и еще,с недавнего времени, Мьянма.

Оценивают страны и юрисдикции с помощью девяти организаций-ассоциированных членов FATF и других глобальных партнеров, например МВФ и Всемирного банка.

Они проводят экспертные проверки на постоянной основе, чтобы оценить, насколько эффективно действуют на практике меры по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Организации-ассоциированные члены FATF :

1.Азиатско-Тихоокеанская группа по отмыванию денег (APG);

2.Карибская группа разработки финансовых мероприятий (CFATF);

3.Комитет экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег (MONEYVAL);

4.Евразийская группа (EAG);

5.Группа Восточной и Южной Африки по борьбе с отмыванием денег (ESAAMLG);

6.Группа разработки финансовых мероприятий Латинской Америки (GAFILAT);

7.Межправительственная группа действий против отмывания денег в Западной Африке (GIABA);

8.Группа разработки финансовых мероприятий для Ближнего Востока и Северной Африки (MENAFATF);

9. Группа действий против отмывания денег в Центральной Африке (GABAC).

Решение принимается коллегиально, на пленарных заседаниях FATF, которые собираются трижды в год.

Сейчас постоянными членами FATF являются 36 стран, среди которых США, Германия и Китай, а также еще две международные структуры – Еврокомиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Обязательство ввести Стандарты Группы уже взяли на себя более 200 стран и юрисдикций.

FATF и РФ



До 24 февраля 2023 г. ее полноправным членом была и РФ. Однако FATF, как раз в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, приостановило ее членство, приняв решение об этом на пленарном заседании.

По факту оно сводится к ограничению участия россиян в пленарных заседаниях и доступу к документам организации. Однако это не лишает их возможностей влиять на политику этого органа.

Более того, несмотря на решение о всеобщей приостановке членства, FATF разрешила им участие в одной из организаций-ассоциированных членов.

Речь о Евразийской группе (EAG), являющейся региональным органом и ассоциированным членом FATF. Именно эта Группа имеет отношение к оценкам того, как та или иная страна в данном регионе выполняет рекомендации.

Она была создана 6 октября 2004 г. в Москве, по решению Учредительной конференции и по инициативе Российской Федерации, поддержанной рядом других стран, МВФ, Всемирным банком и собственно FATF.

Кроме РФ, членами этой группы являются:

Беларусь

Китай

Индия

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина в ней наблюдатель вместе с 14 другими странами, среди которых: Иран, Афганистан, Армения. Также там Франция, Германия, Италия, Польша, США.

"Российская Федерация должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Российская Федерация останется членом Глобальной сети как активный член Евразийской группы по противодействию отмыванию денег (EAG) и сохранит свои права как члена EAG", – говорится в заявлении о приостановлении членства россиян.

Последний отчет по ситуации в РФ по соблюдению ею принципов FATF был в 2019 году. И проводили эту оценку именно EAG и Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и мер по финансированию терроризма (MONEYVAL).

В отчете по результатам проверки отмечено, что, несмотря на существующие проблемы по отмыванию денег, в частности, связанных с коррупцией, торговлей наркотиками, финансированием терроризма, россияне имеют определенную "положительную динамику".

"Со своей последней оценки в 2008 году Россия укрепила свое понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми она сталкивается, и разработала надежную правовую базу для их устранения", – сказано в аннотации этого отчета, который FATF приняла на пленарном заседании в октябре 2019 год.

То есть, такие выводы были сделаны уже после аннексии Крыма и начала финансирования россиянами так называемых "ЛДНР".

И в планах EAG нет новой проверки состояния выполнения рекомендаций со стороны РФ в течение 2023 года.

Борьба за включение в "черный список" и противодействие этому РФ

Украина начала активно требовать лишить РФ членства в FATF и включить эту страну-террорист в "черный список" сразу после начала полномасштабной войны.

Относительно этого были неоднократные обращения в организацию со стороны Верховной Рады, Государственного комитета финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг), министра финансов, Национального банка.

Рекомендовала исключить Россию из FATF и международная рабочая группа независимых экспертов по санкциям в отношении России (санкционная группа Ермака – Макфола).

Только по линии Министерства финансов Украины, как рассказали LIGA.net в Минфине, для этого было подготовлено и направлено более 200 обоснованных обращений в страны-члены FATF и различные международные организации, проведены десятки встреч.

И 24 февраля 2023 г. Пленарное заседание FATF приостановило членство Российской Федерации.

Следующим шагом, как настаивали наши чиновники, должно было стать включение РФ в "черный" или, хотя бы "серый список", на очередном заседании FATF, 19-23 июня.

"Все юридические аргументы и доказательства, подтверждающие участие России в финансировании терроризма, изложены в чрезвычайно профессионально подготовленном заявлении Украины в FATF. Кроме того, все веские причины, почему россия должна быть занесена в "черный список" FATF, неоднократно освещались многими авторитетными экспертами, аналитическими центрами и расследователями", – отмечал по этому поводу глава Нацбанка Андрей Пышный в своей колонке на LIGA.net в преддверии завершения заседания организации.

Но россияне, даже без возможности принимать непосредственное участие, тоже во всю готовились к заседанию и заранее начали делать все, чтобы не допустить подобных ограничений. Иногда прибегая к откровенному шантажу.

В частности, по данным информационного агентства Bloomberg, РФ, так или иначе, обратились в более чем десяток стран, предупреждая о "негативных последствиях для торговых связей", если FATF введет дополнительные ограничения уже в июне.

Среди прочего это были обращения в Индию, Саудовскую Аравию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), и даже Мексику и Малайзию.

Среди рисков, которыми россияне шантажировали своих партнеров, были угрозы приостановки проектов в атомной отрасли, энергетической сфере, химической отрасли, металлургии.

В частности, ОАЭ Москва предупредила, что в случае включения России в список FATF, не будет достижений в двусторонней торговле в энергетической сфере, связанной с ней инвестициями, и торга другими товарами.

Турции указали, что будут потери доходов от российских туристов и окажутся под угрозой крупные проекты, такие, как атомная электростанция Аккую или газопровод Турецкий поток. А еще россияне напоминали туркам, что их страна импортирует несколько ключевых товаров из России, среди прочего – уголь, металлы, нефтепродукты, природный газ и пшеницу.

Саудовскую Аравию Россия предупредила, что проект по строительству атомной электростанции с участием "Росатома" в стране может оказаться под угрозой, как и инвестиции в российские энергетические компании ПАО "Газпром", ПАО "ЛУКойл" и ПАО "Роснефть" Kingdom Holding Co. миллиардера принца Аль-Валида бин Талала.

Малайзии РФ напомнила, что та импортирует значительные объемы нефтепродуктов и алюминия, вертолетов и удобрений, а также имеет проекты, которые малазийские компании реализуют в России, среди прочего, в отношении масел, синтетического каучука и резиновых смесей, а также ДВП.

Мексиканцам россияне заявили о "серьезных трудностях" в совместных проектах развития с участием "Лукойла", поставках удобрений, стальных изделий, алюминия и синтетического каучука в Мексику.

Индусам они указали, что в случае дополнительных ограничений FATF будут под угрозой:

Сотрудничество между нефтяным гигантом "Роснефть" и Nayara Energy Limited;

Экспорт российского вооружения и военной техники в Индию, а также техническое сотрудничество в оборонной сфере;

Российские предложения по новым совместным авиационным проектам представлены на выставке Aero India 2023 в феврале;

Технологическое и энергетическое сотрудничество на индийской атомной электростанции Куданкулам;

Соглашение между "РЖД Логистика" и Container Corporation of India о предоставлении услуг по перевозке грузов, связанных с развитием торгового коридора "Север-Юг".

И это только то, что узнали медиа.

"Интенсивность усилий Кремля подчеркивает риски, с которыми столкнется правительство президента Владимира Путина, если будет принята любая из этих мер, и позволяет понять, как Россия ведет операции с некоторыми своими коммерческими партнерами", – констатировало по этому поводу Bloomberg.

На фоне такого беспрецедентного давления россиян FATF в июне избежала рассмотрения вопроса о списках, однако напомнила, что: "Все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков от обхода мер, предпринятых против Российской Федерации с целью защиты международной финансовой системы".

То есть, как отмечает в своем комментарии по результатам заседания Группы, Глава Нацбанка Андрей Пышный, таким образом:

FATF признала, что война РФ против Украины продолжает противоречить принципам этой организации по защите международной финансовой системы;

Приостановление членства РФ в FATF продолжает действовать;

Отметила те риски, которые создают россияне для глобальной финансовой системы, и соответственно необходимости реагирования всех юрисдикций.

Это, по его мнению, позволяет продолжать работу по ограничению возможностей РФ.

"Решение FATF принимается консенсусом, к сожалению, несостоявшимся сегодня. И это означает, что нам всем нужно усиливать давление и собрать еще больше доказательств и еще больше аргументов. Планомерно и с холодной головой. "Черный список" – это именно то место, которое эта страна-убийца заслуживает… Нам свое делать", – написал Андрей Пышный в Фейсбук.

В Министерстве финансов, в свою очередь добавили, что действия РФ уже вполне заслуживают включения этой страны именно в "черный список".

"Россия нарушает важнейшие рекомендации FATF, подвергая серьезному риску глобальную финансовую безопасность. Россия создает препятствия для международного сотрудничества в предотвращении отмывания средств и борьбе с финансовыми преступлениями. Она сотрудничает с Ираном и Северной Кореей под санкциями ООН и в черном списке FATF. Россия поддерживает террористические организации по всему миру и прибегает к ядерному терроризму, а также не способна противодействовать отмыванию средств, организованной преступности и коррупции. Внесение России именно в "черный список" FATF позволит более эффективно противодействовать рискам, которые Россия создает для мировой финансовой системы", – отметили в Минфине.

Аргументы по поводу такой необходимости уже готовятся к следующему заседанию Группы.

"Министерство финансов вместе с Госфинмониторингом будет продолжать собирать доказательства для включения России в "черный список". В частности, к следующему пленарному заседанию FATF (октябрь 2023 года) будет подготовлен на направленный членам FATF соответствующий документ, который будет содержать конкретные факты нарушений РФ и соответствующую аргументацию", – сообщили в министерстве в ответе на запрос LIGA.net .

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.