России приостановили членство в глобальной организации финансовых разведок

Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки решила приостановить членство Росфинмониторинга в ответ на российскую агрессию против Украины. Об этом сообщается на сайте группы.

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Группа "Эгмонт" объединяет более 160 финансовых разведок мира, в том числе украинскую Государственную службу финансового мониторинга, с целью улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Название группы происходит от дворца Эгмонт-Аренберг в Брюсселе, где она была создана в 1995 году.

В декабре 2022 года россиянам запретили занимать руководящие, консультативные и представительские должности в Эгмонтской группе, а Росфинмониторингу запретили участвовать в ее заседаниях и проектах.

В октябре 2023 года группа решила ужесточить санкции против России.

В заявлении указано, что доверие – основа для сотрудничества в рамках группы, а поддержка Росфинмониторингом действий российских властей и избранный им способ коммуникаций серьезно подрывают это доверие.

Чтобы сохранить свою репутацию, Эгмонтская группа 18 октября решила приостановить членство Росфинмониторинга на неопределенный срок.

В феврале 2023 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) также приостановила членство России.

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