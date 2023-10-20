UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

России приостановили членство в глобальной организации финансовых разведок

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 10:32
России приостановили членство в глобальной организации финансовых разведок - Фото
Фото: МИД РФ

Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки решила приостановить членство Росфинмониторинга в ответ на российскую агрессию против Украины. Об этом сообщается на сайте группы.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Группа "Эгмонт" объединяет более 160 финансовых разведок мира, в том числе украинскую Государственную службу финансового мониторинга, с целью улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Название группы происходит от дворца Эгмонт-Аренберг в Брюсселе, где она была создана в 1995 году.

В декабре 2022 года россиянам запретили занимать руководящие, консультативные и представительские должности в Эгмонтской группе, а Росфинмониторингу запретили участвовать в ее заседаниях и проектах.

В октябре 2023 года группа решила ужесточить санкции против России.

В заявлении указано, что доверие – основа для сотрудничества в рамках группы, а поддержка Росфинмониторингом действий российских властей и избранный им способ коммуникаций серьезно подрывают это доверие.

Чтобы сохранить свою репутацию, Эгмонтская группа 18 октября решила приостановить членство Росфинмониторинга на неопределенный срок.

Читайте также: Почему Россия боится FATF и шантажирует ее участников

Андрей Водяный
санкции против рфРосфинмониторингфинмониторингЭгмонтская группа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 