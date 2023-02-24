"Большая победа". FATF не включила Россию в черный список, но приостановила ее членство

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) приостановила членство России, но не добавила ее в черный список стран высокого риска, как просила Украина. Об этом говорится на сайте организации.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что даже такое решение в Украине рассматривают как успех.

"У нас большая победа. FATF бессрочно приостановила членство РФ. Санкционная группа Макфола-Ермака боролась за это решение", – заявил он.

В FATF признали, что российская агрессия против Украины противоречит основным принципам организации, направленным на содействие безопасности и целостности мировой финансовой системы, а также грубо нарушает обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению.

"Учитывая вышеизложенное, FATF решила приостановить членство Российской Федерации. РФ остается ответственной за свои обязательства по внедрению стандартов FATF. Российская Федерация должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Российская Федерация останется членом глобальной сети как активный член Евразийской группы по отмыванию денег (ЕАГ) и сохранит свои права как члена ЕАГ", – говорится в заявлении.

FATF выразила свои соболезнования народу Украины в связи со страданиями от захватнической войны Российской Федерации. Организация выразила надежду, что в этом году в Украине наступит мир.

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) – межправительственная организация, занимающаяся установлением мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже. Пленарные заседания FATF, во время которых принимаются решения, проводятся трижды в год. В черном списке FATF находятся три государства: Северная Корея, Иран и Мьянма. Нахождение страны в черном списке напрямую влияет на ее банковскую систему и международную торговлю. Любые платежи, отправленные на счета банков находящейся в этом списке страны попадают под подозрение, и их выполнение может быть остановлено.

Верховная Рада в сентябре приняла евроинтеграционный закон о приведении в соответствие законодательства по борьбе с отмыванием денег в стандарты FATF.

Андрій Водяний

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