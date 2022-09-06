Рада изменила законодательство о борьбе с отмыванием денег. Нужно для вступления в ЕС

Депутаты Верховной Рады 245 голосами приняли в целом законопроект №6320 о приведение в соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Принятие законопроекта входило в число требований, которые необходимо выполнить Украине перед началом переговоров о вступлении в Европейский союз.

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Принятый законопроект упрощает юридическими лицам публикацию информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности.

Также в документе закреплена системы методологической помощи юридическим лицам при определении конечных бенефициарных владельцев и структуры собственности.

30 июня в парламенте Британии заслушали отчет, согласно которому России удалось "отмыть" через Великобританию миллионы фунтов стерлингов, которые затем использовались для финансирования вторжения в Украину.

12 августа Генпрокуратура Литвы заявила, что подозревает Шария в отмывании денег.

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Роман Бриль

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