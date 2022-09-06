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Рада изменила законодательство о борьбе с отмыванием денег. Нужно для вступления в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 15:54
Рада изменила законодательство о борьбе с отмыванием денег. Нужно для вступления в ЕС - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутаты Верховной Рады 245 голосами приняли в целом законопроект №6320 о приведение в соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк

Принятие законопроекта входило в число требований, которые необходимо выполнить Украине перед началом переговоров о вступлении в Европейский союз. 

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Принятый законопроект упрощает юридическими лицам публикацию информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности. 

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Также в документе закреплена системы методологической помощи юридическим лицам при определении конечных бенефициарных владельцев и структуры собственности. 

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Роман Бриль
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верховная рада вступление в ЕС отмывание денег FATF
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