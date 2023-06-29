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Рада дозволила розподіляти частину держбюджету через голосування в Дії

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 12:11
Рада дозволила розподіляти частину держбюджету через голосування в Дії - Фото
Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада на засіданні в четвер, 29 червня, ухвалила законопроєкт №9165 про зміни у державному фонді регіонального розвитку (ДФРР). Вони передбачають, що громадяни зможуть самі вибирати, на що витрачати ці гроші. Проєкт підтримали 238 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

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Розподіл коштів ДФРР після голосування повинен буде затверджувати Кабінет міністрів України.

Головне юридичне управління Верховної Ради зазначило, що законопроєкт суперечить Конституції України та не узгоджується з іншими законами, оскільки не визначає критеріїв та пріоритетів для розподілу коштів державного бюджету, тобто "не містить законодавчого унормування способу реалізації повноважень, наданих учасникам бюджетного процесу".

У випадку, якщо закон набере чинності, голосування в Дії почнуться не раніше 2024 року.

Гроші, які передбачені на державні інвестиційні проєкти для регіонального розвитку в державному бюджеті на 2023 рік, Верховна Рада розпорядилася передати Міністерству оборони на закупівлю та ремонт техніки. Йдеться про 2 млрд грн.

Андрій Водяний
Верховна Радабюджет-2023ДФРР
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