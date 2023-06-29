Рада дозволила розподіляти частину держбюджету через голосування в Дії
Верховна Рада на засіданні в четвер, 29 червня, ухвалила законопроєкт №9165 про зміни у державному фонді регіонального розвитку (ДФРР). Вони передбачають, що громадяни зможуть самі вибирати, на що витрачати ці гроші. Проєкт підтримали 238 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.
Розподіл коштів ДФРР після голосування повинен буде затверджувати Кабінет міністрів України.
Головне юридичне управління Верховної Ради зазначило, що законопроєкт суперечить Конституції України та не узгоджується з іншими законами, оскільки не визначає критеріїв та пріоритетів для розподілу коштів державного бюджету, тобто "не містить законодавчого унормування способу реалізації повноважень, наданих учасникам бюджетного процесу".
У випадку, якщо закон набере чинності, голосування в Дії почнуться не раніше 2024 року.
Гроші, які передбачені на державні інвестиційні проєкти для регіонального розвитку в державному бюджеті на 2023 рік, Верховна Рада розпорядилася передати Міністерству оборони на закупівлю та ремонт техніки. Йдеться про 2 млрд грн.
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