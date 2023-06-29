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Совет разрешил распределять часть госбюджета через голосование в Дии

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 12:11
Совет разрешил распределять часть госбюджета через голосование в Дии - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада на заседании в четверг, 29 июня, приняла законопроект №9165 об изменениях в государственном фонде регионального развития (ГФРР). Они предполагают, что граждане смогут сами выбирать, на что тратить эти деньги. Проект поддержали 238 народных депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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Распределение средств ДФРР после голосования должен будет утверждать Кабинет министров Украины.

Главное юридическое управление Верховной Рады указало, что законопроект противоречит Конституции Украины и не согласуется с другими законами, поскольку не определяет критериев и приоритетов для распределения средств государственного бюджета, то есть "не содержит законодательного нормирования способа реализации полномочий, предоставленных участникам бюджетного процесса".

В случае, если закон вступит в силу, голосования в действии начнутся не ранее 2024 года.

Деньги, которые предусмотрены на государственные инвестиционные проекты для регионального развития в государственном бюджете на 2023 год, Верховная Рада распорядилась передать Министерству обороны на закупку и ремонт техники. Речь идет о 2 млрд грн.

Андрей Водяный
ГФРРбюджет-2023верховная рада
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