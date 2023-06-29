Совет разрешил распределять часть госбюджета через голосование в Дии
Верховная Рада на заседании в четверг, 29 июня, приняла законопроект №9165 об изменениях в государственном фонде регионального развития (ГФРР). Они предполагают, что граждане смогут сами выбирать, на что тратить эти деньги. Проект поддержали 238 народных депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.
Распределение средств ДФРР после голосования должен будет утверждать Кабинет министров Украины.
Главное юридическое управление Верховной Рады указало, что законопроект противоречит Конституции Украины и не согласуется с другими законами, поскольку не определяет критериев и приоритетов для распределения средств государственного бюджета, то есть "не содержит законодательного нормирования способа реализации полномочий, предоставленных участникам бюджетного процесса".
В случае, если закон вступит в силу, голосования в действии начнутся не ранее 2024 года.
Деньги, которые предусмотрены на государственные инвестиционные проекты для регионального развития в государственном бюджете на 2023 год, Верховная Рада распорядилась передать Министерству обороны на закупку и ремонт техники. Речь идет о 2 млрд грн.
- В начале года в Дии выбрали новые названия для Юго-Западной и Южной железных дорог.
- Также в Дии уже тестируют цифровую подпись по европейскому регламенту.
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