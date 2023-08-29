RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вимога МВФ: Україна змінила стратегію розвитку фінансового сектора

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 16:57
Вимога МВФ: Україна змінила стратегію розвитку фінансового сектора - Фото
Фото: depositphotos.com

Національний банк, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектора України. Її розробка передбачена Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Документ встановлює актуальні пріоритети та цілі розвитку фінансового сектора, сфокусовані на спротиві російській агресії та відновленні країни.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Нова Стратегія замінює попередню, розраховану на розвиток фінансового сектора до 2025 року.

Визначено п'ять стратегічних цілей, над якими спільно працюватимуть фінансові регулятори та учасники фінансової системи:

- макроекономічна стабільність,

- фінансова стабільність,

- фінансова система працює на відновлення країни,

- сучасні фінансові послуги,

- інституційна здатність регуляторів та ФГВФО.

Заходи в рамках Стратегії поділені на короткострокові, спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом. І середньострокові, які стануть основою майбутнього відновлення та зростання економіки.

Одним із пріоритетних завдань у рамках реалізації стратегії є заходи щодо відновлення фінансової інфраструктури на деокупованих територіях, забезпечення безбар'єрності та інклюзивності фінансового сектора.

Особливу увагу в Стратегії приділено імплементації європейського законодавства та кращої світової практики у сфері регулювання та нагляду за фінансовим сектором, врегулювання неплатоспроможності та виведення з ринку учасників фінансових установ.

Також у фокусі уваги – набуття режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері фінансових послуг.

Стратегія безстрокова через невизначеності, викликані повномасштабною воєнною агресією Росії.

Роман Бриль
МВФНБУМінфінФГВФОНКЦПФРфінансовий секторстратегія
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 