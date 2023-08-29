Вимога МВФ: Україна змінила стратегію розвитку фінансового сектора

Національний банк, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектора України. Її розробка передбачена Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Документ встановлює актуальні пріоритети та цілі розвитку фінансового сектора, сфокусовані на спротиві російській агресії та відновленні країни.

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Нова Стратегія замінює попередню, розраховану на розвиток фінансового сектора до 2025 року.

Визначено п'ять стратегічних цілей, над якими спільно працюватимуть фінансові регулятори та учасники фінансової системи:

- макроекономічна стабільність,

- фінансова стабільність,

- фінансова система працює на відновлення країни,

- сучасні фінансові послуги,

- інституційна здатність регуляторів та ФГВФО.

Заходи в рамках Стратегії поділені на короткострокові, спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом. І середньострокові, які стануть основою майбутнього відновлення та зростання економіки.

Одним із пріоритетних завдань у рамках реалізації стратегії є заходи щодо відновлення фінансової інфраструктури на деокупованих територіях, забезпечення безбар'єрності та інклюзивності фінансового сектора.

Особливу увагу в Стратегії приділено імплементації європейського законодавства та кращої світової практики у сфері регулювання та нагляду за фінансовим сектором, врегулювання неплатоспроможності та виведення з ринку учасників фінансових установ.

Також у фокусі уваги – набуття режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері фінансових послуг.

Стратегія безстрокова через невизначеності, викликані повномасштабною воєнною агресією Росії.

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