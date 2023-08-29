Требование МВФ: Украина поменяла стратегию развития финансового сектора
Национальный банк, Министерство финансов, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердили новую Стратегию развития финансового сектора Украины. Ее разработка предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Документ устанавливает актуальные приоритеты и цели развития финансового сектора, сфокусированные на сопротивлении российской агрессии и восстановлении страны.
Новая Стратегия заменяет предыдущую, рассчитанную на развитие финансового сектора до 2025 года.
Определены пять стратегических целей, над которыми будут совместно работать финансовые регуляторы и участники финансовой системы:
- макроэкономическая стабильность,
- финансовая стабильность,
- финансовая система работает на восстановление страны,
- современные финансовые услуги,
- институциональная способность регуляторов и ФГВФЛ.
Мероприятия в рамках Стратегии поделены на краткосрочные, направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом. И среднесрочные, которые станут основой будущего восстановления и роста экономики.
Одними из приоритетных задач в рамках реализации стратегии — меры по восстановлению финансовой инфраструктуры на деоккупированных территориях, обеспечению безбарьерности и инклюзивности финансового сектора.
Особое внимание в Стратегии уделено имплементации европейского законодательства и лучшей мировой практики в сфере регулирования и надзора за финансовым сектором, урегулирования неплатежеспособности и вывода с рынка участников финансовых учреждений.
Также в фокусе внимания – получение режима внутреннего рынка с ЕС в сфере финансовых услуг.
Стратегия бессрочна из-за неопределенностей, вызванных полномасштабной военной агрессией России.
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