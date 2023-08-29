UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Требование МВФ: Украина поменяла стратегию развития финансового сектора

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 16:57
Требование МВФ: Украина поменяла стратегию развития финансового сектора - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк, Министерство финансов, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердили новую Стратегию развития финансового сектора Украины. Ее разработка предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Документ устанавливает актуальные приоритеты и цели развития финансового сектора, сфокусированные на сопротивлении российской агрессии и восстановлении страны.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Новая Стратегия заменяет предыдущую, рассчитанную на развитие финансового сектора до 2025 года. 

Определены пять стратегических целей, над которыми будут совместно работать финансовые регуляторы и участники финансовой системы:

- макроэкономическая стабильность,

- финансовая стабильность,

- финансовая система работает на восстановление страны,

- современные финансовые услуги,

- институциональная способность регуляторов и ФГВФЛ.

Мероприятия в рамках Стратегии поделены на краткосрочные, направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом. И среднесрочные, которые станут основой будущего восстановления и роста экономики.

Одними из приоритетных задач в рамках реализации стратегии — меры по восстановлению финансовой инфраструктуры на деоккупированных территориях, обеспечению безбарьерности и инклюзивности финансового сектора.

Особое внимание в Стратегии уделено имплементации европейского законодательства и лучшей мировой практики в сфере регулирования и надзора за финансовым сектором, урегулирования неплатежеспособности и вывода с рынка участников финансовых учреждений. 

Также в фокусе внимания – получение режима внутреннего рынка с ЕС в сфере финансовых услуг. 

Стратегия бессрочна из-за неопределенностей, вызванных полномасштабной военной агрессией России.

Роман Брыль
финансовый секторнацбанкфгвфлМВФнкцбфрМинфинстратегия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 