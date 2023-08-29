Требование МВФ: Украина поменяла стратегию развития финансового сектора

Национальный банк, Министерство финансов, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердили новую Стратегию развития финансового сектора Украины. Ее разработка предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Документ устанавливает актуальные приоритеты и цели развития финансового сектора, сфокусированные на сопротивлении российской агрессии и восстановлении страны.

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Новая Стратегия заменяет предыдущую, рассчитанную на развитие финансового сектора до 2025 года.

Определены пять стратегических целей, над которыми будут совместно работать финансовые регуляторы и участники финансовой системы:

- макроэкономическая стабильность,

- финансовая стабильность,

- финансовая система работает на восстановление страны,

- современные финансовые услуги,

- институциональная способность регуляторов и ФГВФЛ.

Мероприятия в рамках Стратегии поделены на краткосрочные, направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом. И среднесрочные, которые станут основой будущего восстановления и роста экономики.

Одними из приоритетных задач в рамках реализации стратегии — меры по восстановлению финансовой инфраструктуры на деоккупированных территориях, обеспечению безбарьерности и инклюзивности финансового сектора.

Особое внимание в Стратегии уделено имплементации европейского законодательства и лучшей мировой практики в сфере регулирования и надзора за финансовым сектором, урегулирования неплатежеспособности и вывода с рынка участников финансовых учреждений.

Также в фокусе внимания – получение режима внутреннего рынка с ЕС в сфере финансовых услуг.

Стратегия бессрочна из-за неопределенностей, вызванных полномасштабной военной агрессией России.

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