Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет. Это "маяк" МВФ
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9346-1д о внесении изменений в Бюджетный кодекс, на которых настаивал Международный валютный фонд. Документ возвращен в парламент с подписью главы государства 18 августа, сообщается на сайте Верховной Рады.
"Это +1 выполнен структурный маяк МВФ №10 и база для выполнения еще одного маяка в Меморандуме (№12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента госгарантий", – отметил первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.
Законопроект:
→ возобновляет среднесрочное бюджетное планирование с 2024 года;
→ восстанавливает действие ст. 52 Бюджетного кодекса и дает право пересматривать только оборонные расходы;
→ разрешает рассмотрение в парламенте только тех бюджетных изменений, которые имеют положительное заключение Минфина;
→ устанавливает ограничение госгарантий: госгарантии по решению Кабмина не более 3% общих доходов госбюджета, предельный объем госгарантий на основе международных договоров определяется законом о госбюджете;
→ возобновляет разработку Стратегии управления госдолгом на 2024-2026 годы, которую Минфин должен представить уже до 25 октября 2023 года.
- В июле 2023 года МВФ установил для Украины четыре дополнительных требования.
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