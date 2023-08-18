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Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет. Это "маяк" МВФ

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 19:25
Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет. Это
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9346-1д о внесении изменений в Бюджетный кодекс, на которых настаивал Международный валютный фонд. Документ возвращен в парламент с подписью главы государства 18 августа, сообщается на сайте Верховной Рады.

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"Это +1 выполнен структурный маяк МВФ №10 и база для выполнения еще одного маяка в Меморандуме (№12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента госгарантий", – отметил первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

Законопроект:

→ возобновляет среднесрочное бюджетное планирование с 2024 года;
→ восстанавливает действие ст. 52 Бюджетного кодекса и дает право пересматривать только оборонные расходы;
→ разрешает рассмотрение в парламенте только тех бюджетных изменений, которые имеют положительное заключение Минфина;
→ устанавливает ограничение госгарантий: госгарантии по решению Кабмина не более 3% общих доходов госбюджета, предельный объем госгарантий на основе международных договоров определяется законом о госбюджете;
→ возобновляет разработку Стратегии управления госдолгом на 2024-2026 годы, которую Минфин должен представить уже до 25 октября 2023 года.

Вера Касиян
Владимир ЗеленскийМВФгосгарантииБюджетный кодексбюджет-2023
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