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Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету. Це "маяк" МВФ

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 19:25
Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету. Це
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба Офісу президента)

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9346-1д про внесення змін до Бюджетного кодексу, на яких наполягав Міжнародний валютний фонд. Документ повернуто до парламенту з підписом глави держави 18 серпня, повідомляється на сайті Верховної Ради.

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"Це +1 виконаний структурний маяк МВФ №10 та база для виконання ще одного маяка в Меморандумі (№12) для більшої передбачуваності бюджету, середньострокового бюджетного планування, кращого управління боргом та ризик-менеджменту держгарантій", — зазначив перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Законопроєкт:

→ відновлює середньострокове бюджетне планування з 2024 року;
→ відновлює дію ст. 52 Бюджетного кодексу і дає право переглядати лише оборонні видатки;
→ дозволяє розгляд у парламенті лише тих бюджетних змін, які мають позитивний висновок Мінфіну;
→ встановлює обмеження держгарантій: держгарантії за рішенням Кабміну не більше 3% загальних доходів держбюджету, граничний обсяг держгарантій на основі міжнародних договорів визначається законом про держбюджет;
→ відновлює розробку Стратегії управління держборгом на 2024-2026 роки, яку Мінфін має подати вже до 25 жовтня 2023 року.

Віра Касіян
МВФдержгарантіїбюджетний кодексВолодимир Зеленськийбюджет-2023
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