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Рада по требованию МВФ ограничила госгарантии и спонтанные изменения в бюджет

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 15:47
Рада по требованию МВФ ограничила госгарантии и спонтанные изменения в бюджет - Фото
Фото: Верховная Рада

Верховная Рада на заседании в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект №9346-1д о внесении изменений в Бюджетный кодекс, на которых настаивал Международный валютный фонд. Его поддержали 249 народных депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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В первую очередь речь идет о возобновлении действия ст. 52 Бюджетного кодекса о порядке внесения изменений в закон о государственном бюджете Украины. Он запрещает внесение изменений в госбюджет без согласования с Министерством финансов.

Депутаты оставили исключение только для пересмотра расходов сектора безопасности и обороны.

Также на законодательном уровне возвращается среднесрочное бюджетное планирование. Для этого депутаты возобновили действие ст. 33 о составлении и одобрении Бюджетной декларации, приостановленной еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Еще одно важное положение законопроекта предусматривает возобновление лимита госгарантий.

Депутаты установили, что в 2023–2028 годах предельный объем государственных гарантий в размере 3% доходов общего фонда госбюджета можно превышать только в том случае, если они предоставляются на основании международных договоров Украины.

Исключение из правила установили с целью поддержки проектов, финансируемых международными организациями и правительствами других стран, включая проекты восстановления и отстройки. Вопросы таких гарантий будут оговариваться в законах о государственном бюджете на конкретный год по согласованию с МВФ.

Андрей Водяный
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