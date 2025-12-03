У США оштрафували фонд IPI Partners за інвестиції від російського олігарха

Американська компанія ще чотири роки приймала інвестиції від Сулеймана Керімова після того, як він потрапив під санкції

Сулейман Керімов (Фото: EPA)

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оштрафувало американський фонд прямих інвестицій IPI Partners на $11,5 млн за те, що він приймав й обслуговував інвестиції російського олігарха Сулеймана Керімова, коли той уже перебував під санкціями США. Про це повідомляється на сайті американського міністерства.

IPI Partners, який спеціалізується на купівлі, розробці та експлуатації центрів обробки даних, погодився на добровільне врегулювання потенційної цивільної відповідальності.

Номінальним інвестором у фонд IPI виступила компанія Definition Services, Inc. з Британських Віргінських Островів, яка зобов'язалася інвестувати $50 млн. Вона належить сімейному трасту Керімова, створеному у 2017 році у Делавері.

Розслідування OFAC встановило, що Керімов після його внесення до санкційного списку зберіг майновий інтерес у трасті.

В OFAC вважають, що IPI не міг не знати, що інвестиції надходили від підсанкційної особи: посередники, через яких відбувався діалог, прямо представлялися людьми Керімова, а старший менеджер фонду навіть особисто зустрічався з самим олігархом у його маєтку в Ніцці.

Проте компанія, проконсультувавшися з юристами, оперлася на формальний критерій відсутності 50% володіння у структурі інвестора й продовжила приймати інвестиції.

У період з липня 2018 року до червня 2022 року IPI здійснив 51 операцію, пов'язану з майном або майновими інтересами Керімова.