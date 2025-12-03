В США оштрафовали фонд IPI Partners за инвестиции от российского олигарха

Американская компания еще четыре года принимала инвестиции от Сулеймана Керимова после того, как он попал под санкции

Сулейман Керимов (Фото: EPA)

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало американский фонд прямых инвестиций IPI Partners на $11,5 млн за то, что он принимал и обслуживал инвестиции российского олигарха Сулеймана Керимова, когда тот уже находился под санкциями США. Об этом сообщается на сайте американского министерства.

IPI Partners, который специализируется на покупке, разработке и эксплуатации центров обработки данных, согласился на добровольное урегулирование потенциальной гражданской ответственности.

Номинальным инвестором в фонд IPI выступила компания Definition Services, Inc. с Британских Виргинских Островов, которая обязалась инвестировать $50 млн. Она принадлежит семейному трасту Керимова, созданному в 2017 году в Делавэре.

Расследование OFAC установило, что Керимов после его внесения в санкционный список сохранил имущественный интерес в трасте.

В OFAC считают, что IPI не мог не знать, что инвестиции поступали от подсанкционного лица: посредники, через которых велся диалог, прямо представлялись людьми Керимова, а старший менеджер фонда даже лично встречался с самим олигархом в его имении в Ницце.

Однако компания, проконсультировавшись с юристами, оперлась на формальный критерий отсутствия 50% владения в структуре инвестора и продолжила принимать инвестиции.

В период с июля 2018 года по июнь 2022 года IPI осуществил 51 сделку, связанную с имуществом или имущественными интересами Керимова.