"Критично важливий крок". Україна ухвалила план для отримання 50 млрд євро від ЄС

Кабінет міністрів ухвалив план для Ukraine Facility. Найближчим часом Україна передасть його на розгляд Єврокомісії

Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Кабінет міністрів ухвалив план для Ukraine Facility. Він є основою для надання Євросоюзом фінансової підтримки загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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План розроблявся спільно з європейськими партнерами, найближчим часом Україна передасть його на розгляд Єврокомісії.

Документ містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Зокрема, європейські підходи до:

→ реформи державного управління,

→ боротьби з корупцією,

→ економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі.

Крім того, у документі прописані наскрізні напрямки, як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція, пояснив Шмигаль.

План розроблявся спільно з європейськими партнерами, найближчим часом Україна передасть його на розгляд Єврокомісії.

Завдяки реалізації реформ плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року, зазначив прем'єр-міністр.

Довідка План для Ukraine Facility передбачає 38,2 млрд євро пільгових кредитних та грантових коштів для фінансування видатків держбюджету "в обмін на реформи". передбачає 38,2 млрд євро пільгових кредитних та грантових коштів для фінансування видатків держбюджету "в обмін на реформи". Також Ukraine Facility має інвестиційний фонд у розмірі 7 млрд євро, який дозволятиме Євросоюзу через міжнародні фінансові організації надавати пільгові кредити Україні на програми розвитку економіки й відновлення. Ще 4,8 млрд євро – підтримка технічних проєктів у галузі реформ і компенсація відсотків за кредитами. Бюджетна підтримка в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щокварталу за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

"Затвердження урядом плану для Ukraine Facility – критично важливий крок для остаточного запуску програми. Принципи, які ми заклали у цей документ разом з партнерами, стануть фундаментом для реалізації цілої низки реформ та сприятимуть динамічному розвитку", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Загалом план для Ukraine Facility включає понад 150 індикаторів за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року, уточнило Мінекономіки. Передбачені документом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод.

План для Ukraine Facility також передбачає 16 інвестиційних індикаторів, що входять до загального переліку змін. Йдеться про програми щодо розвитку інфраструктури, розмінування, відновлюваної енергетики, підтримку малого та середнього підприємництва тощо.

Фінансування у межах програми Ukraine Facility напряму залежить від виконання індикаторів, передбачених документом. Протягом 2024 року планується реалізація понад 36 індикаторів за напрямками удосконалення управління державними фінансами, боротьби з корупцією, управління державною власністю, розвитку людського капіталу, покращення бізнес-середовища та розвитку пріоритетних галузей.

Передбачається, що останній платіж в рамках виконання умов програми надійде у 2028 році за підсумками виконання індикаторів за IV квартал 2027 року.

На період до остаточного запуску програми Ukraine Facility передбачений механізм перехідного фінансування обсягом у 6 млрд євро.

У межах угод про перехідне фінансування Україна реалізує п'ять індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища та функціонування ринку землі. Три з них вже були впроваджені, ще два кроки, необхідні для отримання перехідного фінансування, перебувають на етапі розробки.