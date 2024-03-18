"Критически важный шаг". Украина приняла план по получению 50 млрд евро от ЕС

Кабинет министров принял план для Ukraine Facility. В ближайшее время Украина передаст его на рассмотрение Еврокомиссии

Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Кабинет Министров принял план для Ukraine Facility. Он является основой для предоставления Евросоюзом финансовой поддержки общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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План разрабатывался вместе с европейскими партнерами, в ближайшее время Украина передаст его на рассмотрение Еврокомиссии.

Документ содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. В частности, европейские подходы к:

→ реформе государственного управления,

→ борьбе с коррупцией,

→ экономическим и секторальным реформам в различных сферах: от энергетики и аграрной отрасли.

Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция, пояснил Шмыгаль.

План разрабатывался вместе с европейскими партнерами, в ближайшее время Украина передаст его на рассмотрение Еврокомиссии.

Благодаря реализации реформ плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 млрд евро в текущем году, отметил премьер-министр.

Справка План для Ukraine Facility предусматривает 38,2 млрд евро льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета "в обмен на реформы". предусматривает 38,2 млрд евро льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета "в обмен на реформы". Также Ukraine Facility имеет инвестиционный фонд в размере 7 млрд евро, который позволит Евросоюзу через международные финансовые организации предоставлять льготные кредиты Украине на программы развития экономики и восстановления. Еще 4,8 млрд евро – поддержка технических проектов в области реформ и компенсация процентов по кредитам. Бюджетная поддержка в рамках Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально за выполнение определенных в Плане критериев проведения предусмотренных реформ.

"Утверждение правительством плана для Ukraine Facility – критически важный шаг для окончательного запуска программы. Принципы, которые мы заложили в этот документ вместе с партнерами, станут фундаментом для реализации целого ряда реформ и будут способствовать динамичному развитию", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

В целом, план для Ukraine Facility включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года, уточнило Минэкономики. Предусмотренные документом индикаторы частично отвечают уже существующим международным обязательствам Украины в рамках других соглашений.

План для Ukraine Facility также предусматривает 16 инвестиционных индикаторов, входящих в общий перечень изменений. Речь идет о программах развития инфраструктуры, разминирования, возобновляемой энергетики, поддержке малого и среднего предпринимательства и т.д.

Финансирование в рамках программы Ukraine Facility напрямую зависит от выполнения индикаторов, предусмотренных документом. В 2024 году планируется реализация более 36 индикаторов по направлениям усовершенствования управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, управления государственной собственностью, развития человеческого капитала, улучшения бизнес-среды и развития приоритетных отраслей.

Предполагается, что последний платеж в рамках выполнения условий программы поступит в 2028 по итогам выполнения индикаторов за IV квартал 2027 года.

На период до окончательного запуска программы Ukraine Facility предусмотрен механизм переходного финансирования в 6 млрд евро.

В рамках соглашений о переходном финансировании Украина реализует пять индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды и функционировании рынка земли. Три из них уже были введены, еще два шага, необходимых для получения переходного финансирования, находятся на этапе разработки.

Планируется, что первый платеж в рамках соглашений о переходном финансировании в размере 4,5 млрд евро поступит в марте 2024 года. Остальную сумму — 1,5 млрд евро — Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.