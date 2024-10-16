Україна знову запропонувала FATF внести Росію до чорного списку

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей знову розгляне питання внесення РФ до чорного списку наступного тижня

Фото - FATF flickr

Наступного тижня Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) на прохання України розгляне питання внесення Росії до свого чорного списку, про що свідчить конфіденційний документ, отриманий Politico.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Україна вперше подала запит на внесення Росії до списку країн високого ризику у квітні 2022 року, але попередні спроби не мали успіху. Тепер Київ намагається переконати внутрішню комісію FATF, яка розгляне нові докази 22 жовтня.

У документі Україна акцентує на фінансовій і військовій співпраці Росії з країнами високого ризику, такими як Північна Корея та Іран, а також на фінансуванні приватних військових угруповань, таких як група "Вагнер", та їхніх незаконних діях.

Окрім того, документ згадує використання Росією Telegram-каналів і криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей, отриманих від товарів, вкрадених під час вторгнення в Україну.

Це рішення може серйозно підірвати фінансову репутацію Росії, оскільки потрапляння до чорного або сірого списку FATF вважається економічно руйнівним для будь-якої держави.

У лютому 2023 року FATF призупинила членство Росії після її вторгнення в Україну, але донині утримувалася від зниження її рейтингу. Тепер Україна посилює свої зусилля, щоб домогтися цього.

FATF, яка базується в Парижі, об'єднує близько 40 країн, включно з Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою та Саудівською Аравією, та збирається тричі на рік для перегляду країн, які можуть бути додані або виключені зі списків високого ризику. Хоча FATF публічно засудила агресію Росії, будь-які зміни в її рейтингу потребують консенсусу серед членів організації.

У разі успіху Росія приєднається до таких країн, як Іран, Північна Корея та М'янма, які перебувають у найвищій зоні ризику FATF.