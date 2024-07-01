Україні не вдалося переконати FATF внести Росію до чорного списку

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей не наважилася зробити наступний крок і додати РФ до чорного списку

Фото: FATF

Україні не вдалося переконати Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) внести Росію до чорного списку. Міністерство фінансів розчароване нерішучістю організації, повідомляється на його сайті.

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"Ми очікували більш рішучих дій від FATF у зв'язку з численними доказами порушень з боку Росії. Хоча я вітаю рішення про продовження призупинення членства РФ, все ще бракує належної реакції – включення до чорного списку. FATF, яка відповідає за безпеку глобальної фінансової системи, повинна дотримуватися свого мандата та прямо назвати країну, яка збільшила свої фінансові зв'язки з Північною Кореєю, порушуючи резолюції Ради безпеки ООН. Доказів такої співпраці достатньо", – сказав міністр Сергій Марченко.

Хоча FATF не внесла Росію до чорного списку, попри її співпрацю з КНДР, організація застерегла всі країни від посилення фінансових зв'язків Північної Кореї з міжнародною фінансовою системою і нагадала про серйозні загрози, які це створює для фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

FATF наголосила на необхідності жорсткого застосування цільових фінансових санкцій проти Північної Кореї та припинення будь-яких кореспондентських відносин з банками КНДР.