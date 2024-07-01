Україні не вдалося переконати FATF внести Росію до чорного списку
Україні не вдалося переконати Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) внести Росію до чорного списку. Міністерство фінансів розчароване нерішучістю організації, повідомляється на його сайті.
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"Ми очікували більш рішучих дій від FATF у зв'язку з численними доказами порушень з боку Росії. Хоча я вітаю рішення про продовження призупинення членства РФ, все ще бракує належної реакції – включення до чорного списку. FATF, яка відповідає за безпеку глобальної фінансової системи, повинна дотримуватися свого мандата та прямо назвати країну, яка збільшила свої фінансові зв'язки з Північною Кореєю, порушуючи резолюції Ради безпеки ООН. Доказів такої співпраці достатньо", – сказав міністр Сергій Марченко.
Хоча FATF не внесла Росію до чорного списку, попри її співпрацю з КНДР, організація застерегла всі країни від посилення фінансових зв'язків Північної Кореї з міжнародною фінансовою системою і нагадала про серйозні загрози, які це створює для фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
FATF наголосила на необхідності жорсткого застосування цільових фінансових санкцій проти Північної Кореї та припинення будь-яких кореспондентських відносин з банками КНДР.
- 24 лютого 2023 року FATF призупинила членство Росії, але заклики України зробити наступний крок і додати РФ до чорного списку поки що не знайшли відповіді.
- Кремль кулуарно намагається тиснути на інші країни, зокрема Індію, щоб не допустити цього.
- З моменту призупинення членства Росія значно зміцнила зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, що внесені до чорного списку, та активізувала зловмисну кіберактивність.
- Міністерство фінансів раніше заявило, що альянс із КНДР мав би стати підставою, щоб Росію нарешті внесли до чорного списку FATF.