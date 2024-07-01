Украине не удалось убедить FATF внести Россию в черный список
Украине не удалось убедить Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) внести Россию в черный список. Министерство финансов разочаровано нерешительностью организации, сообщается на его сайте.
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"Мы ожидали более решительных действий от FATF в связи с многочисленными доказательствами нарушений со стороны России. Хотя я приветствую решение о продолжении приостановки членства РФ, все еще не хватает должной реакции – включения в черный список. FATF, отвечающая за безопасность глобальной финансовой системы, должна придерживаться своего мандата и прямо назвать страну, увеличившую свои финансовые связи с Северной Кореей, нарушая резолюции Совета безопасности ООН. Доказательств такого сотрудничества достаточно", — сказал министр Сергей Марченко.
Хотя FATF не внесла Россию в черный список, несмотря на ее сотрудничество с КНДР, организация предостерегла все страны от усиления финансовых связей Северной Кореи с международной финансовой системой и напомнила о серьезных угрозах, которые это создает для финансирования распространения оружия массового уничтожения.
FATF отметила необходимость жесткого применения целевых финансовых санкций против Северной Кореи и прекращения каких-либо корреспондентских отношений с банками КНДР.
- 24 февраля 2023 года FATF приостановила членство России, но призывы Украины сделать следующий шаг и добавить РФ в черный список пока не нашли ответа.
- Кремль кулуарно пытается давить на другие страны, в частности, Индию, чтобы не допустить этого.
- С момента приостановления членства Россия значительно укрепила связи с Северной Кореей и Ираном, внесенными в черный список, и активизировала злонамеренную киберактивность.
- Министерство финансов ранее заявило, что альянс с КНДР должен стать основанием, чтобы Россию наконец-то внесли в черный список FATF.