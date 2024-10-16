Украина снова предложила FATF внести Россию в черный список

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег снова рассмотрит вопрос внесения РФ в черный список на следующей неделе

Фото - FATF flickr

На следующей неделе Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) по просьбе Украины рассмотрит вопрос внесения России в свой черный список, о чем свидетельствует конфиденциальный документ, полученный Politico.

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Украина впервые подала запрос на внесение России в список стран высокого риска в апреле 2022 года, но предыдущие попытки не увенчались успехом. Теперь Киев пытается убедить внутреннюю комиссию FATF, которая рассмотрит новые доказательства 22 октября.

В документе Украина акцентирует внимание на финансовом и военном сотрудничестве России со странами высокого риска, такими как Северная Корея и Иран, а также на финансировании частных военных группировок, таких как группа "Вагнер", и их незаконных действиях.

Кроме того, документ упоминает использование Россией Telegram-каналов и криптовалют для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных от товаров, украденных при вторжении в Украину.

Это решение может серьезно подорвать финансовую репутацию России, поскольку попадание в черный или серый список FATF считается экономически разрушительным для любого государства.

В феврале 2023 года FATF приостановила членство России после ее вторжения в Украину, но до сих пор воздерживалась от снижения ее рейтинга. Теперь Украина ужесточает свои усилия, чтобы добиться этого.

FATF, базирующаяся в Париже, объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию, и собирается трижды в год для просмотра стран, которые могут быть добавлены или исключены из списков высокого риска. Хотя FATF публично осудила агрессию России, любые изменения в ее рейтинге нуждаются в консенсусе среди членов организации.

В случае успеха, Россия присоединится к таким странам, как Иран, Северная Корея и Мьянма, которые находятся в самой высокой зоне риска FATF.