В Естонії зросли показники робочої сили. Все завдяки українцям

За рахунок українських біженців торік зросли всі показники робочої сили в Естонії

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Минулого року в Естонії зросла кількість людей працездатного віку, рівень зайнятості та кількість безробітних, це сталося переважно завдяки українським біженцям. Про це свідчать дані статистичного відомства країни, пише ERR.

За даними Департаменту статистики Естонії, у 2023 році рівень зайнятості в Естонії становив 73,9 відсотка. Рівень зайнятості 2022 року становив 69,2 відсотка, а рівень безробіття – 6,4 відсотка.

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Рівень зайнятості зріс у сфері послуг і знизився у промисловості та будівництві.

Кількість людей працездатного віку зросла на 25 600, переважно – завдяки українцям, які оформили в Естонії тимчасовий захист.

Безробіття становило 6,4%, водночас кількість непрацевлаштованих зросла на 7500 осіб, порівняно з попереднім роком.

У грудні 2023 року естонські економісти визнали, що внесок українських біженців в економіку переважає над видатками на них.