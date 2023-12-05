Українські біженці позитивно вплинули на економіку Естонії

Естонські економісти визнали, що внесок українських біженців в економіку переважає видатки на них

Українські біженці позитивно вплинули на естонську економіку. Внесок українців в економіку Естонії у вигляді податків та споживання перевищує видатки на соціальні виплати та іншу фінансову допомогу. Про це заявили естонські економісти, повідомляє ERR.

Головний економіст Bigbank Рауль Еаметс розповів, що якщо порівнювати суми, які українські біженці отримують у вигляді соціальних виплат, то вони значно менші ніж те, що українці повертають естонській економіці у вигляді податків або в результаті споживчої діяльності.

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Він заявив, що у майбутньому суми соціальних виплат для українців будуть зменшуватися. На даний момент багато з них займають посади, які не відповідають їхній професійній підготовці. Якщо вони вивчать естонську мову згідно з місцевим законодавством, то зможуть здобути високооплачувані посади, особливо в сферах освіти та охорони здоров'я, що сприятиме подоланню проблеми з нестачею робочої сили.

"Більшість українських біженців іде працювати в обробну промисловість – це загалом властиво всім нашим клієнтам, оскільки йдеться про дуже великий сектор економіки. Далі в цьому рейтингу торгівля, адміністративна робота та обслуговування", – розповіла представниця естонської Каси з безробіття Катрін Лійваметс.

Потік українських біженців до Естонії від початку повномасштабного російського вторгнення значно скоротився. З лютого 2022 року до грудня 2023-го країна прийняла 153 322 українця. Скільки з них залишилися – невідомо. Більшість біженців – жінки, діти та пенсіонери, звідси й високі показники соціальних виплат: 251 млн євро з першого кварталу 2022 року до третього кварталу 2023-го.

Загалом роботу в Естонії знайшли 28 115 українців, середня зарплата – 1393 євро. Станом на 31 жовтня цього року в країні налічувалося 4112 безробітних громадян України. Це трохи більше ніж 8% від загальної кількості непрацевлаштованих жителів країни.