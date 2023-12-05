Украинские беженцы оказали положительное влияние на экономику Эстонии

Эстонские экономисты признали, что вклад украинских беженцев в экономику преобладает расходы на них

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Украинские беженцы оказали положительное влияние на эстонскую экономику. Вклад украинцев в экономику Эстонии посредством налогов и потребления превышает расходы на социальные выплаты и другую финансовую помощь. Об этом заявили эстонские экономисты, сообщает ERR.

Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс рассказал, что если сравнивать суммы, которые украинские беженцы получают в виде социальных выплат, то они значительно меньше, чем украинцы возвращают эстонской экономике в виде налогов или в результате потребительской деятельности.

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Он заявил, что в будущем суммы социальных выплат для украинцев будут уменьшаться. На данный момент многие занимают должности, не соответствующие их профессиональной подготовке. Если они изучат эстонский язык согласно местному законодательству, то смогут получить высокооплачиваемые должности, особенно в сферах образования и здравоохранения, что будет способствовать преодолению проблемы с нехваткой рабочей силы.

"Большинство украинских беженцев идет работать в обрабатывающую промышленность – это в общем-то свойственно всем нашим клиентам, поскольку речь идет об очень большом секторе экономики. Далее в этом рейтинге торговля, административная работа и обслуживание", – рассказала представительница эстонской Кассы по безработице Катрин Лийваметс.

Поток украинских беженцев в Эстонию с самого начала полномасштабного российского вторжения значительно сократился. С февраля 2022 года по декабрь 2023-го страна приняла 153 322 украинца. Сколько из них осталось – неизвестно. Большинство беженцев – женщины, дети и пенсионеры, отсюда и высокие показатели социальных выплат: 251 млн евро с первого квартала 2022 года до третьего квартала 2023 года.

Всего работу в Эстонии нашли 28 115 украинцев, средняя зарплата – 1393 евро. На 31 октября этого года в стране насчитывалось 4112 безработных граждан Украины. Это чуть больше 8% от общего количества нетрудоустроенных жителей страны.