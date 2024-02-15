В Эстонии выросли характеристики рабочей силы. Все благодаря украинцам

За счет украинских беженцев в минувшем году выросли все показатели рабочей силы в Эстонии

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В прошлом году в Эстонии возросло количество людей трудоспособного возраста, уровень занятости и безработных, это произошло преимущественно за счет украинских беженцев. Об этом свидетельствуют данные статистического ведомства страны, пишет ERR.

По данным Департамента статистики Эстонии, в 2023 году уровень занятости в Эстонии составил 73,9 процента. Уровень занятости в 2022 году составил 69,2 процента, а уровень безработицы – 6,4 процента.

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Уровень занятости возрос в сфере услуг и снизился в промышленности и строительстве.

Число людей трудоспособного возраста выросло на 25 600, в основном – за счет украинцев, оформивших в Эстонии временную защиту.

Безработица составила 6,4%, при этом количество нетрудоустроенных выросло на 7500 человек по сравнению с предыдущим годом.

В декабре 2023 года эстонские экономисты признали, что вклад украинских беженцев в экономику преобладает над расходами на них.