Зарплата у 259 млрд грн та "собака-погризяка": курйози в деклараціях чиновників

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Opendatabot проаналізував близько 200 000 декларацій посадових осіб і виявив безліч помилок та курйозів. Похибки та проблеми з одиницями вимірювання — найпоширеніша проблема у декларантів.

Так, викладачка Національної академії МВС зазначила, що її чоловік отримав зарплату 259 млрд грн. У 2021 році заробітки чоловіка становили 259 000 грн. Майстер на Хмельницькій АЕС повідомив, що його дружина, яка також працює на АЕС, отримала зарплату понад 91 млрд грн за 2022 рік.

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Працівник Балаклійської міськради у декларації оцінив свій ВАЗ 2106 1978 року випуску у 66 млн грн. Ймовірно, це найдорожчі "Жигулі" на території України, зазначають в Opendatabot.

Не менш багатою на помилки та цікавою виявилася графа "Цінне рухоме майно", куди деякі декларанти віднесли своїх тварин. Депутатка Верховної Ради Олександра Устинова повідомила в декларації про "собаку-тапки-погризяку" – лабрадора Коді. Вона також задекларувала як цінне майно футболку "Перша в Україні футболка Ukraine F*** Corruption".

В інших деклараціях також зустрічаються тварини, проте не так креативно оформлені, зокрема леви, звичайні кішки, миші, папуги, кури, рибки тощо.

"Те, як деякі чиновники ставляться до заповнення декларацій, наочно демонструє або нерозуміння важливості декларування, або ж зневагу до суспільства. Водночас відсутність зручного інтерфейсу для виправлення помилок ускладнює процес коригування випадкових неточностей, а відсутність адекватного покарання за помилки в деклараціях — бажання їх уникнути", – прокоментував Олексій Іванкін, засновник Opendatabot.

З початку повномасштабної війни до осені 2023 року декларації чиновників не перевірялися. Дані за 2021 та 2022 роки чиновники мали подати до початку 2023 року, а за минулий рік – до квітня 2024 року.

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