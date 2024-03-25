Зарплата в 259 млрд грн и "собака-погрызяка": курьезы в декларациях чиновников

Чаще всего чиновники допускают в декларациях мелкие описки, которые трудно исправить

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Opendatabot проанализировал около 200 000 деклараций должностных лиц и выявил множество ошибок и курьезов. Погрешности и проблемы с единицами измерения — самая распространенная проблема у декларантов.

Так, преподавательница Национальной академии МВД отметила, что ее муж получил зарплату в 259 млрд грн. В 2021 году заработки мужа составляли 259 000 грн. Мастер на Хмельницкой АЭС сообщил, что его жена, работающая на той же АЭС, получила зарплату более 91 млрд грн за 2022 год.

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Работник Балаклейского горсовета в декларации оценил свой ВАЗ 2106 1978 года выпуска в 66 млн грн. Вероятно, это самые дорогие "Жигули" на территории Украины, отмечают в Opendatabot.

Не менее богатой ошибкой и интересной оказалась графа "Ценное движимое имущество", куда некоторые декларанты отнесли своих животных. Депутат Верховной Рады Александра Устинова сообщила в декларации о "собаке-тапки-погрызяке" — лабрадоре Коди. Она также задекларировала как ценное имущество футболку: "Первая в Украине футболка Ukraine F*** Corruption".

В других декларациях также встречаются животные, однако не столь креативно оформленные, в частности львы, обычные кошки, мыши, попугаи, куры, рыбки и т.д.

"То, как некоторые государственные чиновники относятся к заполнению деклараций, наглядно демонстрирует либо непонимание важности декларирования, либо пренебрежение к обществу. В то же время отсутствие удобного интерфейса для исправления ошибок затрудняет процесс корректировки случайных неточностей, а отсутствие адекватного наказания за ошибки в декларациях — желание их избежать", — прокомментировал Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.

С начала полномасштабной войны до осени 2023 года декларации чиновников не проверялись. Данные за 2021 и 2022 годы чиновники должны были подать до начала 2023 года, а за прошлый год — до апреля 2024 года.

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