Декларация доходов: в Украине появилось 2863 новых миллионеров

Миллионеры заплатили в бюджет 2,75 млрд грн налога на доходы физлиц и 526,5 млн грн военного сбора

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Украинцы подали 266 000 деклараций об имущественном положении и доходах в 2023 году. Сумма задекларированного дохода – 147,92 млрд грн, сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

На 16% или на 2863 увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн грн. Такие декларации подали 12 374 человека.

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Миллионеры заплатили в бюджет 2,75 млрд грн налога на доходы физлиц и 526,5 млн грн военного сбора.

Значительная часть из всех поданных деклараций – 112 000 была подана в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444 млн грн.

Всего по результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году уплачено налога на доходы физических лиц – 4,53 млрд грн, военного сбора – 946,09 млн грн.

В сентябре прошлого года Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов и предоставление деклараций за 2023 год, а также 2021 и 2022 годы. Принятие этого закона необходимо Украине, в том числе для переговоров о вступлении в ЕС.

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