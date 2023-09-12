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Восстановление декларирования: за неделю свои доходы показали более 4000 должностных лиц

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 09:23
Восстановление декларирования: за неделю свои доходы показали более 4000 должностных лиц - Фото
Единый государственный реестр деклараций (Иллюстративное фото)

По состоянию на 11 сентября 2023 года декларации за 2021 год подали уже 401,8 тыс. публичных служащих, сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Среди них:

51 народный депутат (+1 за неделю);
5 министров;
3 заместителя руководителя Офиса президента;
35 740 должностных лиц категорий "А" и "Б" (госслужащие на руководящих должностях, +207 за неделю);
2 636 судей (+36 за неделю, в том числе один судья Конституционного суда Украины);
10073 прокуроров, следователей, дознавателей (+56 за неделю);
7 голов ОГА и ОВА.

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За 2022 год подали декларации более 281,8 тыс. человек. В частности, 35 народных депутатов (+2 за неделю), 2 заместителя руководителя Офиса президента, 4 члена правительства, 3 председателя ОГА/ОВА.

5 сентября Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов, однако отказалась принять основную правку о немедленном открытии реестров. Законопроект №9534 предусматривает, в частности, представление деклараций за 2023 год, а также 2021 и 2022 годы. Подать их нужно не позднее чем за 90 дней от вступления закона в силу. Принятие этого закона необходимо Украине, в частности, для начала переговоров о вступлении в ЕС.

На следующий день на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000. По состоянию на 12 сентября количество подписей под петицией насчитывает 83 854.

  • 6 сентября Зеленский заявил, что должен проконсультироваться с профильным министром перед принятием или ветированием закона о закрытых е-декларациях.

Читайте также: Абсолютный рекорд. Украинцы продолжают подписывать петицию о вето на закон о е-декларации

Наталия Софиенко
декларациие-декларации
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