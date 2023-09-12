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Відновлення декларування: за тиждень свої доходи показали понад 4000 посадовців

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 09:23
Відновлення декларування: за тиждень свої доходи показали понад 4000 посадовців - Фото
Єдиний державний реєстр декларацій (Ілюстративне фото)

Станом на 11 вересня 2023 року декларації за 2021 рік подали вже 401,8 тис. публічних службовців, повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Серед них:

51 народний депутат (+1 за тиждень);
5 міністрів;
3 заступники керівника Офісу президента;
35 740 посадовців категорій "А" та "Б" (держслужбовці на керівних посадах, +207 за тиждень);
2 636 суддів (+36 за тиждень, зокрема один суддя Конституційного суду України);
10 073 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+56 за тиждень);
7 голів ОДА та ОВА.

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За 2022 рік подали декларації понад 281,8 тис. осіб. Зокрема, 35 народних депутатів (+2 за тиждень), 2 заступники керівника Офісу президента, 4 члени уряду, 3 голови ОДА/ОВА.

5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовилася ухвалити основну правку про негайне відкриття реєстрів. Законопроєкт №9534 передбачає зокрема подання декларацій за 2023 рік, а також 2021 та 2022 роки. Подати їх треба не пізніше ніж за 90 днів від набрання чинності закону. Ухвалення цього закону необхідне Україні зокрема для початку переговорів про вступ до ЄС.

Наступного дня на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. За декілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000. Станом на 12 вересня кількість підписів під петицією налічує 83 854.

  • 6 вересня Зеленський заявив, що має проконсультуватися з профільним міністром перед ухваленням або ветуванням закону про закриті е-декларації.

Читайте також: Абсолютний рекорд. Українці продовжують підписувати петицію про вето на закон про е-декларації

Наталія Софієнко
е-декларуваннядеклараціїе-декларація
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