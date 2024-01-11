"Жах, піар, дискредитація та сором". Міністр юстиції дав оцінку протоколу НАЗК на Шмигаля

Очільник Мін'юсту стверджує, що прем'єр ніколи не розголошував дані про викривача

Міністр юстиції Денис Малюська (Фото: Denis Malyuska/Facebook)

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що складений протокол главою Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля має вкрай низьку юридичну якість і є голослівним звинуваченням.

У НАЗК стверджують, що Шмигаль незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. На цій підставі голова НАЗК склав на прем'єр-міністра протокол і направив його на розгляд до суду.

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Викривачем був співробітник Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), який скаржився на голову Комісії Івана Рудого. Голова КРАІЛ був серед тих посадовців, яким Шмигаль доручив опрацювати повідомлення викривача, стверджували у НАЗК.

"Це дуже круто, що в нашій країні керівник підлеглого Кабміну органу виконавчої влади може скласти протокол про адмінправопорушення на цілого Прем'єра. І це дуже погано, коли такий протокол має вкрай низьку юридичну якість і є голослівним звинуваченням, складений людиною, яка перебуває на посаді останні дні й не має жодних шансів довести справу до кінця, натомість відмінні шанси звалити провину за прогнозовану невдачу на наступника, дискредитує всю антикорупційну систему та органи влади, особливо під час війни", — написав Малюська в соцмережах.

Він додав, що прем'єру не повідомляли про вчинення будь-яких корупційних правопорушень. Заявники просто просили прем'єра вжити заходів, щоб чиновник, на якого скаржилися, дотримувався правил етики держслужбовця.

"Говорю це як людина, до якої цей лист потрапив майже одразу після його надходження до Кабміну", – запевняє Малюська.

На думку міністра, оскільки немає повідомлення про корупційне правопорушення – немає і викривача у розумінні антикорупційного законодавства.

Очільник Мін'юсту стверджує, що прем'єр ніколи не розголошував дані про викривача. Такі дані іншим особам повідомляли співробітники Секретаріату Кабміну.

"Якщо вже вирішив скласти протокол на прем'єра та ще під час війни, та ще в останні дні повноважень, потрібно щоб такий протокол був ідеальним. Інакше — жах, тупий піар, дискредитація та сором", – резюмував міністр юстиції.

Напередодні НАЗК внесло припис Шмигалю через порушення урядом вимог закону "Про запобігання корупції". За даними НАЗК, уряд за минулий рік ухвалив 131 постанову без проведення антикорупційної експертизи.

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