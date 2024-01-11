"Ужас, пиар, дискредитация и стыд". Министр юстиции дал оценку протоколу НАПК на Шмыгаля

Глава Минюста утверждает, что премьер никогда не разглашал данные о разоблачителе

Министр юстиции Денис Малюська (Фото: Denis Malyuska/Facebook)

Министр юстиции Денис Малюська считает, что составленный протокол главой Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) на премьер-министра Дениса Шмыгаля обладает крайне низким юридическим качеством и является голословным обвинением.

В НАПК утверждают, что Шмыгаль незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей. На этом основании глава НАПК составил на премьер-министра протокол и направил его на рассмотрение в суд.

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Разоблачителем был сотрудник Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), который жаловался на главу Комиссии Ивана Рудого. Глава КРАИЛ был среди тех должностных лиц, которым Шмыгаль поручил проработать сообщение разоблачителя, утверждали в НАПК.

"Это очень круто, что в нашей стране руководитель подчиненного Кабмина органу исполнительной власти может составить протокол об админправонарушениях на целого Премьера. И это очень плохо, когда такой протокол обладает крайне низким юридическим качеством и является голословным обвинением, составлен человеком, находящимся в должности последние дни и не имеющим никаких шансов довести дело до конца, зато отличные шансы свалить вину за прогнозируемую неудачу на преемника дискредитирует всю антикоррупционную систему и органы власти, особенно во время войны", — написал Малюська в соцсетях.

Он добавил, что премьеру не сообщали о совершении каких-либо коррупционных правонарушений. Заявители просто просили премьера принять меры, чтобы чиновник, на которого жаловались, соблюдал правила этики госслужащего.

"Говорю это как человек, к которому это письмо попало почти сразу после его поступления в Кабмин", — заверяет Малюська.

По мнению министра поскольку нет уведомления о коррупционном правонарушении – нет и обличителя в понимании антикоррупционного законодательства.

Глава Минюста утверждает, что премьер никогда не разглашал данные о разоблачителе. Такие данные другим лицам сообщали сотрудники Секретариата Кабмина.

"Если уже решил составить протокол на премьера да еще во время войны, да еще в последние дни полномочий, необходимо, чтобы такой протокол был идеальным. Иначе — ужас, тупой пиар, дискредитация и стыд", — резюмировал министр юстиции.

Накануне НАПК внесло предписание Шмыгалю из-за нарушения правительством требований закона "О предотвращении коррупции". По данным НАПК, правительство за прошлый год приняло 131 постановление без проведения антикоррупционной экспертизы.

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