НАПК составило протокол на Шмыгаля за разглашение информации о разоблачителе коррупции

Фото: Денис Шмыгаль/telegram

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков составил протокол относительно премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В агентстве утверждают, что Шмыгаль незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей.

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Так, премьер-министр, предварительно рассмотрев сообщение о коррупции от разоблачителя, работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), дал поручение соответствующим должностным лицам проработать это сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабмин.

При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указан и глава КРАИЛ Иван Рудый, о противоправных действиях которого и сообщалось.

Узнав информацию, глава КРАИЛ принял решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении обличителя. По этому факту НАПК составило протокол в отношении Рудого.

Справка Согласно законодательству, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия. Согласно законодательству, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия.

Таким образом, премьер-министр совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 172 8 КУоАП, поскольку незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей.

НАПК пригласило премьер-министра для ознакомления с протоколом на 10 января 2024 года. Шмыгаль не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки.

Поэтому НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения.

Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, то на должностного лица будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений относительно его в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Накануне НАПК внесло предписание Шмыгалю из-за нарушения правительством требований закона "О предотвращении коррупции". По данным НАПК, правительство за прошлый год приняло 131 постановление без проведения антикоррупционной экспертизы.

5 января 2024 года НАПК начало мониторинг способа жизни главы Энергоатома Петра Котина.

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