НАЗК склало протокол на Шмигаля за розголошення інформації про викривача корупції

Фото: Денис Шмигаль/telegram

Голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав протокол стосовно прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В агентстві стверджують, що Шмигаль незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

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Так, прем'єр-міністр, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати це повідомлення та за результатами поінформувати заявника та Кабмін.

Водночас серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, вказано й голову КРАІЛ Івана Рудого, стосовно протиправних дій якого і повідомлялося.

Отримавши інформацію, голова КРАІЛ ухвалив рішення про порушення дисциплінарного провадження щодо викривача. За цим фактом НАЗК склало протокол стосовно Рудого.

Довідка Відповідно до законодавства, викривач не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності або підданий з боку його керівника чи роботодавця іншим негативним заходам впливу. Відповідно до законодавства, викривач не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності або підданий з боку його керівника чи роботодавця іншим негативним заходам впливу.

Таким чином прем'єр-міністр вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172 8 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

НАЗК запросило прем'єр-міністра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року. Шмигаль не з'явився у зазначений термін і не повідомив причини неявки.

Тому НАЗК направило протокол для розгляду до суду за місцем скоєння правопорушення.

Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у скоєнні адміністративного правопорушення, то на посадову особу буде накладено штраф із позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення.

Напередодні НАЗК внесло припис Шмигалю через порушення урядом вимог закону "Про запобігання корупції". За даними НАЗК, уряд за минулий рік ухвалив 131 постанову без проведення антикорупційної експертизи.

5 січня 2024 року НАЗК розпочало моніторинг способу життя голови Енергоатому Петра Котіна.

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