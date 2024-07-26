Що таке ключ-картка, які операції по ній мають особливості та як можна обійти обмеження по підприємницькому рахунку? На ці та інші запитання, які часто виникають у ФОПів, відповідає адвокат Богдан Янків.

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LIGA.net, з дозволу автора, публікує конспект з його YouTube-каналу.

Чи може ФОП внести особисті кошти на рахунок

Державна податкова служба нещодавно поширила Індивідуальну податкову консультацію, де її фахівці відійшли від багаторічної позиції й наголошують: ФОП-єдинник може внести особисті кошти на рахунок, якщо будуть докази сплати податків з цих коштів. У цьому випадку додатково сплачувати з них податок і включати в дохід "єдиннику" не потрібно.

Як все ж довести, що з цих коштів були сплачені податки?

Для цього є декілька варіантів. Наприклад:

1. У вас може бути договір на позику готівки від товаришів чи друзів або партнерів, які мають податкову декларацію про сплату податків, і ці кошти тоді можна внести.

2. Ви маєте довідку про зарплату з роботи, на який працювали попередньо, і маєте свої готівкові накопичення, які можете внести на рахунок.

3. Можливо, у вас є готівковий дохід за попередні періоди, який одержали як ФОП, відзвітували та сплатили податки й тепер вносите їх на рахунок.

ФОП не може отримувати гроші за роботу на особисту картку

"Ключ-картка підприємця", або ж картка "ключ до рахунку", являє собою електронний платіжний засіб, за допомогою якого здійснюються грошові операції. Така картка прив'язується до зареєстрованого у Державній податковій службі підприємницького рахунку. Ще одна її поширена назва – "корпоративна картка".

Ключ-картку ви можете використовувати як на отримання коштів, так і платити з неї. За її допомогою можна знімати гроші в банкоматі, в касі банку. По суті, спектр використання у неї такий самий, як і звичайної картки.

Але операції по ній мають свої особливості, які потрібно знати.

Наприклад, коли ви отримуєте платежі на ключ-картку з інших банків, автоматично включається банківський ліміт, і всі платежі понад 30 000 грн в місяць будуть відхилятися банком.

Так, вам заплатили 1000-5000, 2000-5000, потім 20 000, разом це оплата в 30 000 грн. Тобто кілька платежів не можуть перевищувати 30 000 грн, а сумарний оборот по ключ-картці з інших банків не може перевищувати 30 000 грн.

У разі перевищення цього ліміту навіть на одну гривню банк автоматично відхиляє грошовий переказ, і він повернеться платнику.

Щоб обійти цей момент, є декілька способів.

По-перше, якщо платіж надходить з того самого банку, де у вас відкрита ключ-картка.

Інший спосіб – оплата за IBAN (International Bank Account Number) – міжнародним номером банківського рахунку. Тоді цього ліміту у 30 000 немає.

Крім того, на ключ-картку не варто отримувати гроші від родичів, допомоги від друзів чи якісь особисті перекази коштів. Оскільки в такому випадку Податкова служба може попросити у вас заплатити з цих коштів податки.

Обмеження у витратах з ключ-картки

Щодо витрат – теж є певні обмеження. З неї можливі оплати у великих супермаркетах, на автозаправках. Але якщо ви платите іншим фізичним особам-підприємцям, то ви стаєте податковим агентом, тож маєте подати 4ДФ (Додаток до річної податкової декларації про доходи фізичних осіб) і вказати, що ви здійснили таку конкретну оплату. Відповідно, якщо ви це будете пропускати, є ризик штрафу.

Так само, якщо з цієї карти здійснити переказ фізичній особі (не важливо – за товар чи просто перекидаєте своєму родичу), ви теж виступаєте податковим агентом і маєте подавати 4ДФ. До того ж вам також потрібно оплатити 18% податку на дохід і 1,5% військового збору, оскільки ви як підприємець платите фізичній особі.

Щоб цього уникнути, потрібно перевести з ключ-картки кошти на свою особисто картку і вже з неї робити ці платежі.

Якщо ви вирішите знімати гроші готівкою в банкоматі або в касі банку, то в таких випадках банки зазвичай теж встановлюють свої обмеження. Так, банкомат видає лише кілька тисяч гривень і на більше навряд можна розраховувати. А якщо ви хочете зняти гроші в касі банку, то стандартний ліміт – це 50 000 грн на день.

Якщо вам потрібно знімати більше ніж 50 000 грн на день, банк буде запитувати у вас, для чого вам стільки готівки та чому ви не платите безготівкою. Якщо ви зможете пояснити це банку, ліміт може бути збільшено.

Чи можна розраховуватися ключ-карткою за кордоном

Наприклад, ви хочете за допомогою фопівської картки купити якісь товари на AliExpress чи Amazon або на інших торгових інтернет-майданчиках.

Але, на жаль, з ключ-картки ви це зробити не зможете, оскільки цей тип карток – це гривневий рахунок.